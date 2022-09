La FAV exige consultas de tarde en centros de salud: "Hay demoras"

La noticia de que los centros de salud que no sean puntos de atención continuada solo harán las consultas en horario de tarde que los médicos pidan realizar, tal y como confirmó ayer el gerente sanitario Manuel Bayona en LA NUEVA ESPAÑA, no ha sentado bien a la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). Su líder, Manuel Cañete, explica que, en las varias reuniones entre vecinos, gerencia sanitaria y el Sespa en los meses previos al verano se habían abierto la posibilidad a que esas consultas vespertinas sirviesen para suplir el cierre de seis de los once centros de salud que hasta antes de la pandemia abrían en horario de tarde. "No quieren reconocer que esto era un proyecto que se quería hacer pero que ha fracasado porque no ha habido una respuesta del sector sanitario de asumir trabajar por las tardes. Ni siquiera pagándoles", lamenta el presidente. "Se nos había informado claramente de que los crónicos serían llamados para ser atendidos por las tardes. Esas reuniones fueron un engaño", asevera.

La cuestión de fondo en el polémico plan de atención primaria en la ciudad fue que ambas partes, sanitarios y vecinos, partían de posturas enfrentadas. Los usuarios, desde la FAV, exigían volver al modelo previo a la pandemia, con once centros de salud que abrían en horario de tarde y a los que se podía acudir sin cita. Tras la pandemia se habían quedado en cuatro. Los sanitarios llevaban años alertando de que ese modelo era "insostenible" por la falta de profesionales y de que el planteamiento anterior, al dotar a la mayoría de centros con un único equipo de médico y enfermera, impedía poder atender al mismo tiempo las atenciones sin citas en personal con las llamadas urgentes para acudir a domicilio. El Sespa puso sobre la mesa una solución intermedia: habilitar como atención continuada un quinto centro, el de Roces-Montevil, que se estrenó en verano. Se dejó para después de las vacaciones el debate de las consultas a crónicos, pero el desenlace no tenía mucho margen de maniobra: gran parte de los médicos de familia vieron con malos ojos la idea de citar a crónicos por las tardes, en parte porque tenían que hacerlo sin enfermeras, y en parte porque explicaron preferir hacerles su seguimiento habitual en horario de consulta, como habían hecho siempre. Decían que, más que habilitar módulos de tarde, lo necesario era reducir la presión de las mañanas, reduciendo al menos sus labores burocráticas. La idea de los vecinos de que si esas consultas vespertinas se hacían varias veces por semana podría dejar margen para dar cita a usuarios sin patologías crónicas que quisiesen ser atendidos fuera del horario de mañanas, por parte de los profesionales, nunca se llegó ni a plantear como una solución viable. Los médicos de familia cumplen su jornada laboral por las mañanas y por contrato, salvo los mayores de 55 años, que están exentos, hacen varias guardias al mes. De ahí que la gerencia explique ahora que las consultas de tarde a crónicos solo se harán cuando los médicos soliciten hacerlas. Sin más personal, la atención vespertina solo puede surgir si los profesionales la demandan de manera voluntaria. Quienes lo hagan recibirán una retribución económica extra, pero desde los centros de salud varios médicos aseguran que "la mayoría prefiere atender a sus pacientes por la mañana" y que ampliar la atención a la tarde debería hacerse "solo en momentos puntuales" y en casos de "saturación". La FAV no comparte esa voluntariedad. "Ahora se aplica una atención a la carta, pero a la carta de lo que decidan los médicos, no los pacientes. Eso no es atención continuada", razona Cañete, que niega que, como señala Bayona, no haya demoras en los centros de salud. "Hay pacientes que han esperado una semana por su cita", asegura.