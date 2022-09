"Hacemos lo que pide Barbón, escuchar a la calle", dicen los impulsores de primarias

"Estamos haciendo justo lo que pide; escuchar a la calle". Con esta frase respondieron ayer al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, los promotores de la recogida de firmas entre los afiliados socialistas de Gijón para promover primarias y evitar que la alcaldesa, Ana González, vuelva a optar al cargo en las municipales de mayo de 2023. Son necesarias 592 firmas para evitar la designación automática de la Alcaldesa como candidata y los impulsores de esta iniciativa para relegar a la regidora municipal ya habían alcanzado el pasado sábado 525 adhesiones. El plazo para presentarlas acaba el día 15.

Adrián Barbón ya había expresado en agosto públicamente su apoyo a que Ana González repita como candidata, días después de que los veteranos militantes Carlos Zapico, Manuel Vallejo, Teresa Ordiz, Ángel Calvo, Blanca Palmero y José Luis Rodríguez "Patón" formalizaran su petición de que se abriera el procedimiento para recoger las firmas. Barbón entonces calificó de "barullo" lo que estaba aconteciendo. El pasado sábado, en un acto socialista en el Pozu Funeres (Laviana), el líder de la FSA volvió a referirse, sin citarla expresamente, a la crisis interna en Gijón señalando que "ojo con perder de vista lo que los ciudadanos piden, ojo con jugar a convertir los problemas internos en externos, ojo con deteriorar la imagen del partido, ojo con el ombliguismo. ¡Basta ya! Hablemos de lo que realmente importa a la gente".

La llamada al orden del máximo dirigente de los socialistas asturianos no ha hecho variar un ápice el rumbo de los impulsores del proceso para desbancar a la Alcaldesa. Éstos consideran que su iniciativa no daña al partido, sino que es la única forma de ganar las elecciones precisamente porque escuchan a la calle y están percibiendo, según ellos, que incluso votantes habituales del PSOE no están dispuestos a volver a apostar por Ana González el próximo mes de mayo.

Comisión de ética

Por otro lado, la difusión entre toda la militancia del PSOE de Gijón del escrito en el que los afines a la Alcaldesa instan a retractarse a los que hayan firmado "confundidos" en favor de la convocatoria de primarias, está pendiente de la respuesta que dé la comisión de ética de la FSA a las aclaraciones que les ha solicitado la ejecutiva local socialista respecto al acuerdo en el que ampara la petición de esos afiliados. Así se lo hizo saber ayer el secretario de organización del PSOE gijonés, César González, a los afiliados que acudieron a la comisión de ética y que el sábado enviaron a la ejecutiva local el escrito que quieren que se divulgue entre la militancia. La ejecutiva les ha respondido que actuarán conforme lo que les indique la comisión de ética en respuesta a las dudas que plantearon.