"Podríamos afrontar el ampliar las plazas, pero no es un proceso fácil ni inmediato"

Si bien la primera piedra para comenzar la ampliación del Hospital de Cabueñes ya está colocada, los integrantes de la Facultad de Enfermería tendrán que esperar todavía a la segunda fase de las obras para hacer uso de las que serán sus nuevas y esperadas instalaciones. Una nueva facultad integrada en el complejo hospitalario que solventará los actuales problemas de espacio, por los que han tenido que volver a utilizar dos aulas de la Laboral para el curso que comenzó ayer. Fernando Alonso (Mieres, 1963) es el decano del centro formativo desde hace ocho años. Será su último curso al frente.

–¿Cómo empieza Enfermería el nuevo curso académico?

–Con muchas ganas e ilusión. Aún no se ha completado la matrícula de primer curso, a falta de dos listas, pero no habrá para llenar el cupo, ya que hay unos 1.200 estudiantes en lista de espera. Seguiremos con todas las precauciones, pero ya con un escenario verde. Esto nos va a permitir desarrollar con normalidad todas las actividades docentes. El año pasado hubo un escenario amarillo, con límite de aforos y restricciones que nos condicionaron la docencia.

–Fueron esos motivos por los que tuvieron que habilitar dos nuevas aulas en la Laboral el año pasado. Este las mantienen. ¿Seguirán con ellas a futuro?

–Nos las cedieron para garantizar el normal desarrollo docente. Este curso las mantenemos. Nos permiten organizarnos mejor y desdoblar grupos en varias actividades. Esperamos seguir con ellas en un futuro.

–¿Se ampliarán las plazas de nuevo ingreso?

–Hace tiempo que se habla de esa necesidad tanto en Oviedo como en Gijón. Está claro que hay un problema de falta de profesionales. Fue evidente durante la pandemia, se agudizó el último año e irá a más por la propia evolución de la demografía sanitaria. Hay previstas muchas jubilaciones y será necesario reponer muchas plazas, por lo que hará falta más personal de enfermería. Una de las medidas para paliarlo sería ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso. Ahora bien, no es proceso fácil ni inmediato, ya que requiere una modificación de la memoria del título. Hay que tener en cuenta que la Universidad se enfrenta a los mismos problemas de demografía profesional que el sistema sanitario. Y para la formación de Enfermería hacen falta profesores cualificados.

–¿Cuál es la previsión de aumento?

–No hay nada decidido, pero podríamos asumir un diez por ciento. Pero no será un proceso inmediato y será una solución más bien a medio plazo. Creo que en nuestro caso sí estaríamos en condiciones de afrontar el incremento, sobre todo si se consolidan los espacios de la Laboral. En nuestro caso el problema no es tanto la necesidad de profesorado como de espacio. El término de la ampliación del Hospital de Cabueñes ya resolverían esos problemas de manera definitiva.

–¿La falta de espacio les condiciona académicamente?

–No compromete la calidad de la docencia. De hecho, nuestra área de simulación clínica, que requiere espacio físico, está dotada de un alto nivel. La calidad de los materiales está a la altura de las mejores facultades. Ha sido una apuesta, acompañada además de la contratación de una profesora, que hemos logrado desarrollar a pesar de esas dificultades de espacio. Ahora mismo, en Gijón se está impartiendo una docencia de alta calidad gracias a un profesorado de gran prestigio y con una sólida formación académica. Me resulta inconcebible que un estudiante que viva en Gijón y que quiera hacer Enfermería no se matricule, o no quiera matricularse, en esta Facultad.

–¿Qué supondrá la nueva Facultad dentro del Hospital de Cabueñes?

–Podremos crecer tanto en el área de simulación clínica como reagrupar nuestros equipamientos en un único edificio. Nos va a permitir estar más cómodos y aunar esos espacios que ahora tenemos dispersos entre el actual hospital, la Laboral y la propia Facultad. Además, la ampliación supondrá una mejora de las prestaciones de servicios a los ciudadanos y de las condiciones de trabajo de sus profesionales. Nosotros estamos muy integrados en Cabueñes. Es precisamente el personal del centro hospitalario el que se encarga de formar a nuestros estudiantes. Va a ser una nueva Facultad moderna e innovadora.

–Mientras tanto, tan solo tendrán esas dos aulas en la Laboral.

–Nuestra intención es mantenerlas e incluso aumentarlas. Estas dos salas resuelven bien las necesidades que tenemos en este momento. Si hubiera una ampliación de matrícula, conforme vayan progresando en los distintos cursos, necesitaríamos más aulas grandes.

–Ahora, la situación en Asturias para los egresados es de pleno empleo. Sin embargo, hace años buscaban oportunidades fuera. ¿Esto sigue pasando?

–Hubo una época en la que asistimos al éxodo de un número importante de egresados a otros países, fundamentalmente Inglaterra. Antes, en todas las promociones había alguna persona que se iba. Ahora, en las últimas tres o cuatro, no recuerdo que se haya ido nadie. Por una parte, hay una situación de alta empleabilidad, independientemente del tipo de contrato. Y luego hay muchas personas que se plantean preparar el examen para la especialidad.