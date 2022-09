Bellezas caninas en Pumarín con fama mundial

Las larguísimas orejas de "Freddy" y "Marcela", su mirada profunda y su cara de anuncio llaman la atención de muchos paseantes de la avenida Schulz cuando pasan por el escaparate de la peluquería canina de su dueña, Lorena Oliveira. No es para menos porque estos dos perros son desde este fin de semana campeones del mundo de belleza. Los dos galgos afganos son, por los cuidados que requieren, lo más parecido que hay en Pumarín (y en Gijón) a dos "top models" de talla mundial. "Nos dan más trabajo que dos guajes, pero merece la pena", señalan Oliveira y su marido, Chus Celestino, dueños de los canes.

Lo de que estos dos perros requieren un ingente cuidado no es una exageración. Los dos animales son de revista y ello requiere un esfuerzo titánico a Oliveira, que es criadora de esta raza además de adiestradora, y a su marido. "Ella tiene todo el mérito, yo ayudo en lo que puedo", dice, modesto, él. Pero también tiene lo suyo. Cuentan los dos que sus canes no pueden estar nunca solos, que siempre necesitan alguien a su cuidado. "Cuando están en casa, o está mi marido o mi hermano; si no, los traigo acá (a la peluquería)", señala Oliveira. Lo hacen porque los perros, al jugar entre ellos, podrían dañar su espléndido pelo.

Pero hay más. Por supuesto, la alimentación que siguen está reglada y medida al milímetro. También utilizan un porrón de productos de cosmética para el pelo, que sus dueños cuidan con todo el mimo. "Les ponemos una diadema en las orejas para que, cuando vayan a beber agua, no se les mojen; porque si se les humedecen, se les puede abrir el pelo y se parte", desvelan los dueños.

También les protegen las patas cuando llueve. "Les ponemos los típicos calentadores que llevaban las bailarinas de los ochenta", ilustra Oliveira. "Mira, yo cuando no llueve, tengo calidad de vida. Pero cuando cae agua, el trabajo se multiplica por cuatro", añade él. Oliveira y Celestino viven en una casa con una finca en Sotiello, Cenero, donde sus perros –tienen más, aparte de estos dos– son felices. "Cuando la finca está húmeda, les abrazo y los voy subiendo uno a uno en el coche", añade Celestino. "Nuestra vida gira en torno a los perros. Los queremos como a un hijo", certifican los dos. Todo este esfuerzo tiene su recompensa. Los dos llevan un verano movidito, con más carretera y furgoneta que una banda de rock. Han hecho desde agosto 9.283 kilómetros para competir en Macedonia, Albania, Montenegro y Bosnia. "Estos perros han ganado títulos en seis países diferentes", ejemplifican.

El último gran triunfo fue este fin de semana, en Pompadour (Francia). Destacaron en la World Cup Sighthound, cita de talla internacional. "Hay jueces especialistas en esta raza. Si ellos te premian, es que el perro morfológicamente es bueno", explica Oliveira.

El macho, que tiene 12 meses y cuyo nombre de pedigrí es "Farid Onychinus", fue ganador en categoría joven. Lo mismo que la hembra, "Akwarela Piafini", que tiene 15 meses y además quedó en reserva de "Best in show", que es lo mismo que quedar la segunda mejor clasificada de toda la competición. Ella, por edad, sí pudo competir con los adultos.

"Es todo un mérito lograr algo así en una cita de este tipo, y más con perros tan jóvenes. Lloré de emoción", atestigua la adiestradora. Es con esta clase de premios cuando el trabajo de Oliveira y Celestino adquiere todo el sentido del mundo. Su dedicación es exclusiva. "Mucha gente, cuando los ve en el escaparate, no es consciente de lo que son estos perros. Y de todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos", añaden.

Un esfuerzo y sacrificio que también les han llevado a viajar por el mundo y a atesorar una y mil anécdotas. "Vamos a todos los sitios con nuestros perros. Hace algún tiempo estuvimos en Mónaco, cerca del Casino. Yo iba grabando coches, como el resto y de pronto todo el mundo dejó de enfocar a los coches y se pusieron a grabar a los perros", revela Celestino. Otra anécdota atañe nada más y nada menos que a Rosa López, más conocida como "Rosa de España", la "triunfita" que fue a Eurovisión. "Nos la encontramos en Gijón el verano pasado y quiso sacarse una foto con los perros. Fue muy maja", finalizan Oliveira y Celestino, los dueños de dos perros de Pumarín y Cenero que son "top models".