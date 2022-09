"Las firmas que me interesan son las de los proyectos en licitación", valora Ana González

La alcaldesa de Gijón continúa con su agenda institucional al margen del proceso en marcha en la agrupación socialista que busca celebrar unas primarias para evitar que vuelva a optar al cargo de forma inmediata. "Las firmas que me interesan conseguir son las de los proyectos que estamos licitando, los de obra, para el presupuesto... Mi obligación y mi trabajo se llama Gijón. Solo Gijón. No tengo otro", respondió ayer Ana González durante su visita al colegio público Príncipe de Asturias con motivo del inicio del nuevo curso escolar.

La regidora volvió a mantenerse al margen y prudente ante el proceso de recogida de firmas que desde el 1 de septiembre está en marcha en la Casa del Pueblo. Desde entonces, Ana González no se ha querido pronunciar al respecto. "Mi compromiso es con Gijón, y, además, me pagan un sueldo. Me debo a esas dos cosas, al compromiso adquirido con la ciudadanía que me votó, mejor dicho, que votó al PSOE y al equipo que nos presentamos, y al sueldo que tenemos", señaló la Alcaldesa.

Desde el inicio de la recogida de firmas, Ana González, que en todo momento defendió su intención de volver a presentarse a las elecciones municipales para optar a un segundo mandato, siempre se ha mantenido al margen de cualquier valoración, a pesar de las preguntas en cualquier de sus actos públicos. "En este periodo no he querido hacer declaraciones y voy a seguir sin hacerlas, por dos razones. Por respeto a la ciudad, porque creo que quienes estamos en el Consistorio nos debemos a la ciudad y tenemos que cumplir con ella, y por respeto al partido", señaló, por ejemplo, al inicio del proceso en la agrupación socialista de Gijón.

