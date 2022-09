Los bomberos vuelven a intervenir en el Monte Areo por un nuevo incendio

Nuevo incendio en el Monte Areo. La cara de la ladera que cae hacia Serín (Gijón) vio ayer cómo avanzaban unas llamas que eran visibles desde la autopista "Y", causando cierta alarma entre los conductores que pasaban por la carretera y de los vecinos de la zona. En concreto fueron dos focos –cercanos al barrio de Vallín– para los que se desplazaron cinco efectivos del parque de Bomberos de Gijón y otros tres de Bomberos Asturias para reforzar los trabajos de extinción.

El fuego no se encuentra cerca las viviendas, pero sí a escasos metros del centro canino Las Almenas. "El foco ya se produjo el pasado domingo", lamentaba ayer José Luis Junquera, vecino de la zona, insistiendo en que el pasado día 2 de septiembre ya hubo un nuevo incendio –de menor envergadura– a 300 metros del actual foco, el cual se produjo, según explica, hace tres días: "No sé si no lo apagaron bien o si alguien ayudaría a reproducirlo con alguna cerilla".

Las llamas se produjeron ayer al principio de la tarde y fueron cogiendo mayor envergadura a medida que avanzaban las horas. Se trata de una zona de muy difícil acceso, ya que hay un terreno escarpado y de matorral.

Cabe recordar que el pasado 19 de julio hubo otro incendio en el Monte Areo, en la cara que cae hacia San Andrés de los Tacones. La zona de ese incendio está alejada a unos tres kilómetros del fuego actual. El de julio llegó a estar a escasos metros de varias viviendas.