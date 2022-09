Vigilancia total para una pesca segura

"Vigilancia marítima de las costas y aguas de interés nacional" y el "control de la pesca". Estas son las dos misiones principales del "Alborán", un patrullero de la Armada española, que ayer atracó en el puerto de El Musel después de supervisar la temporada del bonito. "Esta es la segunda participación, pues estuvimos ya entre mayo y junio, y ahora volvimos entre agosto y septiembre para terminar de prestar apoyo en el final de la campaña. Este es uno de los puntos de mayor actividad, porque es un periodo muy amplio, con un gran número de embarcaciones, que empieza por Las Azores y luego se va extendiendo por el Cantábrico", compartía ayer el capitán de corbeta David López Rodríguez tras atracar en el espigón número dos del puerto gijonés.

La embarcación, de 66 metros de eslora, fue construida por los astilleros Freire en Vigo, a partir del casco del pesquero "Trimbel" y desde 1997 está en manos de la Armada. Tiene su base en Cartagena, de donde partió el pasado 25 de agosto para afrontar el epílogo de la temporada de túnidos en el Cantábrico. Actualmente, cuentan con treinta y siete tripulantes. En concreto, siete oficiales, seis suboficiales y veinticuatro personas de tropa y marinería. "Estamos muy organizados, con una gran programación que se establece con alrededor de las 48 horas de antelación para que toda la tripulación pueda planificarse", expone López Rodríguez desde la sala de oficiales, donde tienen expuesta la bandera rojigualda que lleva toda la embarcación de la Armada por si entra en combate.

Esa organización es fundamental para llevar a cabo su cometido sin ningún descanso. "Nosotros tenemos tres turnos de vigilancia, cubrimos las veinticuatro horas los siete días de la semana para estar pendientes de la navegación y la seguridad para actuar ante cualquier incidente, tanto interno, como incendios o inundaciones a bordo, como externos, para cubrir toda la flota operativa", relata el capitán de corbeta. ¿Por qué esa intensidad? "La mar es un medio natural impredecible para el hombre, y contar con un buque de este porte da mayor tranquilidad a la flota, porque saben que pueden contar con nuestro apoyo en caso de emergencia", destaca David López.

De esos protocolos durante las intensas y prolongadas labores de vigilancia de este patrullero de la Armada se encarga el teniente de navío, David Gutiérrez. "Trabajamos con esa antelación porque no hay que olvidar el tiempo libre de la tripulación, porque muchos siguen preparándose y aprovechan esas horas para estudiar, o para ver una película o ir al gimnasio", señala. Y añade que todo eso hay que combinarlo "con otros ejercicios, controles y adiestramiento". La actividad en el patrullero es constante cada vez que zarpan.

En el "Alborán" tienen todo lo necesario para amplias estancias navegando. Cuentan con un espacio en cubierta para la llegada de un helicóptero, "por si hace falta suministros o la evacuación de un tripulante". El patrullero tiene además una sala habilitada que controla la capitana enfermera Cristina Alfaro. "Es un primer escalón sanitario. Estamos en conexión con el Gómez Ulla (el Hospital Central de la Defensa) y podemos transmitir hasta radiografías, pero a bordo, salvo por los casos de mareos, los incidentes que podemos tener son los mismos que el resto de la gente en su día a día, como caídas", expone Alfaro. "Tenemos capacidad sanitaria y cubierta de vuelo para atender cualquier emergencia que pudiera surgir en el mar", completa David López.

El patrullero, además, dispone de dos zódiacs, una a estribor y otra a babor. "Son las que se utilizan para las labores de vigilancia y control", expone el comandante del "Alborán". A diferencia de las fragatas, no dispone de misiles ni cañones. Sí cuentan con dos ametralladoras Browning 12,7 mm "para defendernos en caso de que sea necesario".

El perfecto engranaje permite a la tripulación del "Alborán" llevar a cabo sus cometidos. Principalmente, fruto de los acuerdos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encargan del control de los caladeros nacionales, así como de las zonas de pesca de la flota española. Además del bonito, igual de intenso es el trabajo en aguas mediterráneas con el atún rojo. Pero también llevan a cabo incursiones para la vigilancia de aguas comunitarias, e incluso internacionales si existen acuerdos de pesca con otros países. Por ejemplo, acuden al mar del norte, frente a la zona económica exclusiva de Islandia, para las campañas de la NEAFC (North Esat Atlantic Fishing Comision), o a las campañas de la NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization), que nos lleva periódicamente a las costas de Canadá, en el Atlántico noroeste. "Son los puntos álgidos de actividad", reconocen.

Destacan los dos miembros de la Armada que la flota pesquera española es cumplidora con las normas. "En general, no se incurre en muchas infracciones", expone el capitán de navío. "Pesca ilegal suena muy mal. Todo el mundo sale con su documentación en regla, y hacemos labores de vigilancia para que no se cometan actividades no permitidas, pero en mi experiencia en vigilancia pesquera apenas hay casos", reflexiona David López, que esta tarde zarpará desde El Musel para embarcarse en una nueva misión, en concreto, "labores rutinarias de control en caladeros del sur de España". Hasta la campaña del bonito el año que viene.