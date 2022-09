Barbón: "Lo único que me preocupa es que estemos en las mejores condiciones para ganar en el 2023"

"Quiero dejar una cosa clara. Cuando me refería a barullo, aunque se quiso malinterpretar, me refería a que nuestros procesos estatutarios se pueden hacer sin dañar la imagen del partido. Yo no estoy en contra de los estatutos, yo soy el asturiano que participó en la redacción de los estatutos del partido cuando Pedro Sánchez ganó las primarias del partido. Por tanto, este procedimiento está regulado. No tengo nada que comentar. Esa comisión validará y actuaremos en consecuencia como establecen los estatutos". Con estas palabras se pronunció este jueves el presidente del Principado y secretario general de la FSA Adrián Barbón ante el proceso de validación de las más de 675 firmas entregadas por los militantes gijoneses que buscan apartar a Ana González como candidata a las elecciones municipales de 2023.

El líder autonómico, destacó a la comisión de ética como "un órgano independiente absolutamente que valida, como cuando me presenté a las primarias y gané democráticamente". Insistió Barbón en la necesidad de "máximo respeto a los compañeros". "La comisión debe hacer su trabajo y respeto absoluto a nuestros estatutos. Lo único que me preocupa es que estemos en las mejores condiciones para ganar en el 2023, no por tener el poder por el poder, sino porque somos el único partido con un proyecto para Asturias y para Gijón", pronunció. No obstante, Adrián Barbón quiso recordar que su preocupación como presidente regional está en los asturianos y asturianas que lo está pasando "muy mal". "Les cuesta llegar a fin de mes, acceso al empleo, reincorporación a los colegios con coste a las familias, es decir, muchas cuestiones que preocupan y son de las que yo me ocupo. De los problemas de los asturianos y de los gijoneses", señaló. "Voy mucho a Gijón, también en mi vida privada, y siempre he encontrado una acogida excepcional, y me reconocían que por fin hemos puesto en marcha al hospital de Cabueñes", reflexionó.