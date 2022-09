Fábulas visuales en la galería Llamazares

La obra del artista manchego Santi Lara llega a la ciudad a partir del próximo viernes con "Anima(l)", exposición que tendrá en la galería Llamazares su sede hasta el próximo 29 de octubre. Una muestra que ya ofrece singularidades desde su propio nombre. "El título es un juego de palabras entre anima y animal", observa el autor, que toma la raíz etimológica de animal como "referente para describir una relación entre lo humano y lo animal en pie de igualdad".

Esta unión entre Lara y Llamazares no es nueva. Ambas partes han trabajado juntas en el pasado. "Ya he colaborado en otras ocasiones", explica el manchego, que destaca que "hace mucho tiempo que no expongo en Asturias". "Tenía ganas de hacerlo particularmente en Gijón, es una buena oportunidad", confiesa Santi Lara, que remarca que la exposición aborda "elementos subjetivos de cotidianidad desde lo colectivo". "Genero una serie de fabulaciones visuales realizadas con pintura en las que utilizo también el recurso de la máscara", desgrana el artista sobre el conjunto de la obra, en la que los animales adquieren un gran protagonismo.

Defiende el artista que "tenemos que reencontrarnos a nosotros mismos mediante el reconocimiento de los otros seres vivientes que cohabitan con nosotros". "Se trata del animal en el espejo, el animal que tenemos todos", apunta un Santi Lara que es consciente con exactitud de cuánto tiempo ha precisado la realización de la muestra. "El tiempo es relativo", bromea. "Puedes pintar un cuadro en una semana, en dos o en un mes", agrega el autor, inmerso en otros proyectos. Para él, "la pintura es una especie de meditación". Por ello, las dificultades durante el desarrollo de "Anima(l) han sido mínimas. "No las he tenido más allá de lo que implica el proceso creativo", sostiene Santiago Lara, que subraya que la muestra está realizada "de una forma muy poética con una pintura narrativa que describe la época que estamos viviendo". Respecto al origen de la idea, Lara habla de algo natural. "Suelo trabajar con diferentes temáticas que van evolucionando a lo largo del tiempo y unas beben de las otras", remarca el manchego, que añade que es una "evolución creativa".

Santi Lara no duda en hacer un llamamiento a los gijoneses para que se acerquen a ver la muestra, aunque su recomendación no se queda ahí. "Animo a ser espectadores proactivos del arte contemporáneo", asevera el pintor, que asegura que la obra "bebe de muchas fuentes". "Interpelo a que el espectador mire hacia dentro, a su alrededor y todo lo que nos rodea", explica Lara, que ensalza la trascendencia de este tipo de propuestas artísticas, sobre todo en una etapa en la "vivimos en las pantallas", cuenta. A partir del viernes, los cuadros que conforman "Anima(l)" estarán a disposición de los visitantes de la galería Llamazares, que serán conducidos a una "mirada interior", como asegura el propio artista.