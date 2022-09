Los impulsores de las primarias en el PSOE de Gijón presentarán "más de 650 firmas" a la FSA

Entre abrazos, aplausos y hasta cantando el cumpleaños feliz a José Luis Rodríguez "Patón", uno de los impulsores de primarias en el PSOE de Gijón, cerró ayer la jornada en la Casa del Pueblo el grupo de militantes que puso en marcha el proceso para apartar a Ana González como candidata a las elecciones municipales en mayo del año que viene. Ayer habían logrado superar las 650 firmas (para lograr su objetivo necesitan 592) y confían que lo largo de la mañana lleguen "algunas más". "Hemos hecho cumbre. El número es extraordinario y sigue creciendo. Nunca en la agrupación socialista hubo una participación tan alta como esta, ni siquiera cuando las mayorías absolutas de Felipe González que la participación se desbordó. Estamos muy agradecidos tras lograr un apoyo muchísimo más superior al que esperábamos", señaló ayer Carlos Zapico, otro de los promotores. Al mediodía de hoy está previsto que las entreguen en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en Oviedo, previo paso por un notario, para ser validadas por la comisión autonómica de ética. "Tengo la seguridad y tranquilidad de que las firmas son buenas, de afiliados de Gijón", defendió Zapico entre múltiples críticas al órgano autonómico por "cambiar las reglas del juego" y poner "ortigas en el camino".

La Casa del Pueblo fue el escenario para anunciar que los promotores de las primarias (que seguían trabajando en una sala muy concurrida) habían superado las 650 firmas. A escasos metros, en otra estancia, se encontraban los afines a Ana González, con rostros más serios saliendo de la sede la calle La Argandona. Las únicas palabras ayer fueron las de Carlos Zapico, arropado ante los medios por José Luis Rodríguez "Patón". Dejaron claro que ambos llevaban con el carné de socialistas "desde la clandestinidad" para dar mayor realce a que nunca habían visto una movilización semejante. "Estamos en una fiesta de la participación. Solo podemos decir gracias a los compañeros, porque no era nada fácil venir con el DNI", destacó Zapico.

En su parlamento, el histórico militante socialista también puso de relieve lo que significa superar ese umbral de las 650 firmas. "¿Cómo no va a haber un análisis político?", reflexionó. A su juicio, este proceso ha servido para reflejar "una agrupación viva, que cree en la ciudad y que a raíz del mensaje que nos había dicho la ciudadanía, pretende rectificar". "Desde la asamblea de julio advertimos que no lo estábamos haciendo bien (en referencia a la gestión del gobierno local y de Ana González) y que el partido debía tener esa capacidad de analizar y poder rectificar, que es de sabios. Nos hemos equivocado, damos la cara y proponemos una alternativa para mejor y que los militantes elijan el mejor proyecto", destacó.

A juicio de los promotores del proceso, con su actitud han abierto un nuevo camino en el PSOE. "¿Qué es ese privilegio de que un cargo en ejercicio no se pueda presentar al examen de sus compañeros?", reflexionó Zapico, con alusiones a que en Estados Unidos llevan haciéndolo más de un siglo. "Hasta el presidente que quiera repetir debe ganarlo en una convención de su partido". Volviendo a Gijón, Zapico animó a que cada cual "pase la prueba del algodón" sobre la gestión que ha realizado durante cuatro años. "Si fuese buena, nadie se presentará a dar réplica, porque todo el mundo te considerará la mejor opción, pero si no lo es, todos los compañeros tienen derecho a hablar y presentarse", reflexionó.

"Me huele mal"

Pero este grupo de militantes sabe que no todo está hecho y que falta la validación de las firmas por parte de la comisión de ética de la FSA. Es más, son conscientes de que llegar a esas cifras de apoyos, reconoció Zapico, no ha sido un camino fácil. "No nos han dado información transparente, porque no sabemos cuántas firmas les han llegado a ellos el buzón de correo", reprochó. Además, "más ortigas en el camino no nos han podido poner". A su juicio, desde que anunciaron su intención de impulsar un proceso de primarias en la agrupación local, "han ido cambiando las reglas del juego". "Estamos en una situación absolutamente calamitosa", protestó Zapico.

Todavía hubo tiempo para más críticas a la dirección autonómica y federal. Principalmente por el derecho de retracto que, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, han permitido desde Ferraz a quienes quieran retirar su firma del montante. Una de las opciones es a través de correo electrónico, pero Zapico cuestiona "su legalidad". "No es lo mismo venir personalmente poniendo tu firma en un papel que luego llegue un correo de no sabemos dónde diciendo que se retracta. Eso no es seguro, sabiendo encima que hay capacidad de intimidación. Que se retracten telemáticamente no me huele bien", advirtió.

Pero a pesar de las críticas a la FSA, ayer reinaba el optimismo en el bando de los críticos con Ana González y la gestión de su gobierno. "Tenemos la certeza de que tocamos cumbre", incidió Zapico, sin temor a que la comisión de ética pueda invalidarse algunas de las rúbricas presentadas. "No puedo poner en duda el procedimiento ni censurar lo que todavía no ha pasado", añadió, recordando que antes de acudir a la sede de la FSA pasarán las firmas ante notario.

En su intervención, también tuvo tiempo para hablar del pasado, en concreto de aquella asamblea en la Laboral que apartó al alcalde José Manuel Palacio para abrir paso a Vicente Álvarez Areces, un proceso que muchos socialistas han relacionado con la situación actual. "Muchos se fueron y hasta crearon otra organización, y a pesar de haber puesto en riesgo al partido hay algunos que hasta les consideran unos héroes de la causa. Hasta le dieron una calle", remató.