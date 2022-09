Un "mapa del ruido" medirá el impacto del ocio nocturno en pisos de zonas de fiesta de Gijón

Un "mapa del ruido" para analizar el impacto del ocio nocturno en la vida de los vecinos que residen en áreas concurridas y zonas de fiesta y un plan en el que residentes y hosteleros acuerden un nuevo modelo de ocio en la ciudad que vele por la convivencia ciudadana. Esta fue la propuesta de Ciudadano que salió ayer adelante en sesión plenaria y con la que la corporación municipal busca atajar un problema hasta ahora poco tratado: la contaminación acústica causada por pubs y discotecas en algunos puntos de la ciudad. "Otea ya ha mostrado su interés en revisar el modelo de ocio de Gijón", razonó Ana Isabel Menéndez, edil de la formación naranja.

La propuesta salió adelante por unanimidad y después de que el gobierno local introdujese una enmienda aceptada por Ciudadanos. En ella, se cambiaba respecto a la redacción original dos referencias que a juicio de PSOE e Izquierda Unida no se ajustaban a derecho. Se modificó, así, que el análisis del impacto sonoro de las zonas de fiestas se incluyese en el mapa estratégico de ruido en la ciudad y a cambio se acordó realizar un nuevo mapa no estratégico, una concesión que Menéndez aceptó, pero advirtiendo de que su formación estaría "vigilante" para que eso no redujese el nivel de compromiso. El edil Aurelio Martín explicó que el actual mapa de ruido se limita a analizar el impacto del ruido del tráfico viario y actividad industrial, pero "porque así lo dicta la norma", y que para estudiar cualquier otro tipo de contaminación acústica no puede hablar de un mapa "estratégico". El otro cambio fue más una cuestión de estilo. Ciudadanos hablaba de analizar estos ruidos en zonas "conflictivas" y el gobierno local prefiere hablar de "concurridas".

La propuesta aprobada de Ciudadanos se divide en tres puntos. El primero, realizar el citado mapa del ruido por el ocio nocturno. El segundo, realizar una "evaluación profunda del modelo de ocio" en la ciudad con todas las partes interesadas. Y, el tercero, que el Ayuntamiento inste al Principado a reformar las leyes que regulan los espectáculos y música en directo, una modificación que ya está en marcha, según anunció ayer el edil Manuel Vallina. Añadió Menéndez que la propia patronal hostelera había mostrado su interés en revisar el ocio gijonés al entender que ciertas citas de festivales, en pleno verano, suponía una merma excesiva de clientes, y que en general, las molestias causadas por el ocio nocturno se centran en el verano. La oposición coincidió en que la idea de lograr un acuerdo entre vecinos y hosteleros se antojaba "muy difícil", pero apoyó la medida.

Aclaró la edil de la formación naranja que "la falta de empatía" de un número "reducido" de ciudadanos de fiesta causan, sobre todo en verano, "un impacto claro sobre el descanso del resto de vecinos" y que esas molestias inciden "hasta en la salud física" de los residentes en las calles más ruidosas de la ciudad. Otra medida que sacó adelante la formación, en forma de ruego, fue que programas como el de los Cancios de Chigre se repitan mensualmente, un ruego que el gobierno aceptó, pero aclarando que la dinamización cultural dependerá del "margen presupuestario" en cada caso.