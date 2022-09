El plan de bonos de otoño plantea un millón de euros en ayudas para el comercio local de Gijón

Uno millón de euros en bonos para descuentos de diez euros en compras por encima de los treinta en comercios locales. Aunque pendientes de negociar el plan con las entidades del tercer sector y de concretar la fecha de implantación, los bonos al consumo para este otoño que el gobierno local llevaba meses estudiando se plantean ahora en una versión simplificada y con la idea de que puedan gestionarse directamente desde los comercios colaboradores, sin que el usuario tenga que comprar los vales por su cuenta, y con el objetivo de dinamizar la economía local en el actual contexto de inflación y de inestabilidad socioeconómica por el conflicto de Rusia en Ucrania. El nuevo plan de bonos, que supondría repetir el puesto en marcha el verano pasado para dinamizar el consumo local tras el parón de la pandemia, se concretará con un nuevo convenio con Gijón Impulsa y, si todo va bien, se ampliará también a la hostelería local. "El programa que se hizo en pandemia funcionó muy bien", razonó el edil Santos Tejón.

El concejal anunció ayer la iniciativa en sesión plenaria y en respuesta a una pregunta planteada por el Partido Popular a través de Ángela Pumariega, que veía con dudas la viabilidad del proyecto al no verse reflejado de forma concreta en la línea de medidas del pacto de concertación “Gijón Transforma”. Se preguntaba la concejala si el nuevo plan de bonos tenía "encaje administrativo" al situarse ya fuera de las medidas extraordinarias amparadas en la pandemia por coronavirus y cómo se podría financiar. Tejón explicó que el anterior programa sí se había amparado en el contexto del covid-19 y que, en principio, se veía como una medida puntual. "Pese haber sido un gran programa, no se contempló repetir porque se consideró que aquello era una ayuda puntual", señaló. La situación, no obstante, cambió en los últimos meses: "Las actuales circunstancias por el conflicto en Ucrania y sus repercusiones, con las tasas de inflación, han provocado que llevemos a la mesa de concertación un programa de bonos".

Un plan que, adelanta el concejal, pretende "simplificar" las gestiones del anterior, que tardó semanas en arrancar precisamente porque muchos compradores no acaban de entender cómo y dónde adquirir sus bonos. En cuanto al encaje jurídico, ya está revisado. "Hemos revisado lo que podemos hacer y podemos mejorar y simplificar el anterior programa", garantizó el edil. La idea, por tanto, es invertir 1,1 millones de euros –un millón para los bonos y los 100.000 euros restantes para la plataforma de compra y la campaña de publicidad de la iniciativa– y provocar una repercusión económica de "más de tres millones de euros" en el comercio local. La idea, ahondó después, es que enviar los bonos directamente a los comercios y que sean éstos quienes lo ofrezcan a los clientes, que podrán beneficiarse de los descuentos "in situ" hasta que al comercio implicado se le agoten los vales. En cuanto a la financiación, confirmó Tejón que la medida requerirá de una nueva modificación presupuestaria y que se está estudiando ahora si la medida afectará solo al comercio local o si podrá extenderse también al sector hostelero con los mismos importes. También que la ayuda se concretaría mediante un convenio del Ayuntamiento con Gijón Impulsa, que será la que volverá a gestionar la campaña.

El comercio local ya había explicado la necesidad de repetir un programa de bonos como el realizado en pandemia para dinamizar el consumo en unas fechas otoñales "difíciles" para el gremio, con mayor demanda en verano por la afluencia turística y en fechas cercanas a la Navidad. En su primera edición, los bonos eran de 5 y 20 euros con un descuento para el ciudadano del 20 o el 40 por ciento para el ciudadano en el momento de compra. La campaña, pese a las dudas en sus inicios, convenció a los negocios.