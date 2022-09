La alcaldesa de Gijón pierde la batalla de las firmas y el PSOE da por cerrada su etapa

El movimiento sísmico en el PSOE de Gijón que iniciaron un grupo de seis veteranos afiliados al partido contrarios a que la alcaldesa, Ana González, repitiera como candidata en las elecciones municipales de mayo de 2023 concluyó ayer con la validación por parte de la comisión de ética de la FSA de 662 de las 753 firmas de afiliados –parte de ellas repetidas– que se adhirieron a la iniciativa para exigir la celebración de primarias. Las rúbricas válidas representan un 56% del censo de 1.182 afiliados de la Agrupación Socialista de la ciudad, la mayor de Asturias, a fecha 1 de junio, en el que aún figuran varias personas que ya han fallecido y otras que se han dado de baja. El número mínimo para forzar la celebración de primarias era de 592 firmas. Se superó con holgura.

El resultado supone no sólo un varapalo para la Alcaldesa, que prácticamente ve anulada cualquier expectativa de volver a optar al cargo aunque se presentara a las primarias (una posibilidad lejana). Y también es un revés importante para la FSA, que hasta ayer había respaldado que Ana González volviera a ser candidata y que ve cómo ahora se acrecienta su pérdida de control sobre el feudo gijonés, en el que la militancia ya había elegido en abril una dirección que desbancó a otra alineada con la FSA.

La recogida de firmas, aunque formalmente se hacen para solicitar la celebración de primarias, se plantearon como una suerte de plebiscito entre la militancia a la Alcaldesa. Sus promotores no tuvieron reparos en cuestionarla públicamente. Uno de ellos, Carlos Zapico, señalaba al llegar ayer a la sede de la FSA con 675 firmas bajo el brazo que "una persona que no tenga el apoyo político, evidentemente, no puede mantenerse en una acción política". "Y eso es lo que decimos, y además es de sentido común", añadió. Los frentes abiertos por el gobierno local en Gijón, especialmente en materia de movilidad y medio ambiente, fueron una de las justificaciones del cuestionamiento de la Alcaldesa, algo que los promotores de la recogida de firmas atribuyeron a lo que llegaba a sus oídos en la calle.

Fuentes de la propia dirección de la FSA, que hasta ayer no habían atendido los llamamientos de la ejecutiva del PSOE de Gijón para buscar una alternativa negociada, ahora ya están abiertas a buscar una candidatura de consenso para volver a ganar la Alcaldía. La contundencia del resultado prácticamente también cercena las posibilidades del sector afín a la FSA de presentar una candidatura propia –algo que se descartaba ayer en la alta dirección– en las primarias, a las que previsiblemente también renuncie a presentarse Ana González. Todo apunta a que a mediados de 2023 el bastón de mando de la Casa Consistorial estará en otras manos.

Ni en los momentos más convulsos en el PSOE de Gijón, un número tan alto de afiliados se pronunció contra un aspirante. El único precedente en el que los afiliados cercenaron la opción a repetir en el cargo a un alcalde, la asamblea de la Universidad Laboral de 1987 en la que eligieron a Vicente Álvarez Areces frente a José Manuel Palacio, se dirimió por apenas 18 votos.

Los plazos para elegir candidato o candidata a la Alcaldía comienzan ahora a correr, tanto si se pacta algún nombre como si hay alternativas. El lunes y el martes que viene los militantes o personas independientes que quieran postularse tendrán que anunciar su precandidatura, la cual no se formalizará hasta que presenten los avales necesarios, que se recogerán entre los días 21 y 27, con las firmas de entre el 12% y el 15% del censo con derecho a voto, que será superior al que se barajó para esta recogida de firmas, ya que tienen derecho a voto además de los afiliados de la Agrupación Socialista de Gijón, los residentes en Gijón afiliados al PSOE directamente a través de internet (que no están adscritos a la agrupación) y los miembros de Juventudes Socialistas. En ambos casos, también antes del 1 de junio.

La jornada de ayer para certificar en la sede de la FSA el deseo de la mayoría de la militancia fue maratoniana, transcurriendo siete horas desde que Carlos Zapico y otro militante, José Luis Rodríguez, "Patón", llegaron con el grueso de las firmas, poco antes del mediodía, hasta que el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, anunció a las siete de la tarde el resultado.

La FSA tardó siete horas en validar las firmas, con llamadas a afiliados

La mayor parte de las firmas fueron llevadas en mano por dos de los seis promotores de la iniciativa, que llegaron acompañados a la FSA a la par que el secretario de Política Municipal del PSOE de Gijón y abogado, Constantino Vaquero, que fue el representante de la ejecutiva local en el acto de validación de firmas dada su condición de letrado. El sector afín a la Alcaldesa estuvo representado por Carmen Veiga. Por la FSA estuvo presente su secretario de Organización, Julio Tamés. Todos ellos fueron testigos de la validación de las firmas por parte de los cinco integrantes de la comisión de ética: Jorge García, José Luis Villaverde, Carmen Arbesú, Ana Isabel Puerto y Juan Pedro Carcedo.

Otras habían sido enviadas directamente, por correo electrónico, a la comisión de ética. Los promotores de la iniciativa no albergaban ninguna duda del resultado. Hacia las tres de la tarde ya parecían tener claro que el objetivo se había cumplido, después de introducir en la base de datos del PSOE la identidad de los firmantes, comprobando que los que figuraban en el censo socialista como afiliados en la Agrupación Socialista de Gijón antes del 1 de junio –los únicos que podían participar en esta recogida de firmas– eran suficientes para alcanzar el mínimo requerido para forzar las primarias. Para entonces, ya se sabía que eran menos de diez los afiliados que habían enviado escritos a la FSA manifestándoles que se retractaban de la firma que habían dado en favor de las primarias, algo a lo que habían instado los afines de la Alcaldesa en los últimos días.

Aún se tardaron otras cuatro horas en proclamar el resultado, al cotejar una a una las firmas, incluyendo algunas llamadas a afiliados en casos en los que se suscitaba algún tipo de duda. Fruto de esas comprobaciones se descartaron como válidas tres firmas, al no contestar a los teléfonos de contacto los militantes. La demora en proclamar el resultado llegó a levantar suspicacias entre los promotores de las firmas y entre integrantes de la ejecutiva local de la FSA, sobre todo, porque el notario al que previamente las habían llevado había tardado sólo hora y media en certificarlas.