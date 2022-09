Barbón, tras conocerse que habrá primarias en Gijón: "Somos un partido que escucha, democrático, participativo y vivo"

«Hay que poner encima de la mesa que la FSA es la prueba palpable de tenerlo todo regulado, de ser un partido abierto, democrático, participativo y en el que los militantes siempre tienen la posibilidad de intervenir en la dirección de nuestra organización, o bien consolidando a los que estamos gobernando o bien solicitando la celebración de primarias». Con estas palabras se pronunció ayer el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, tras conocerse el resultado de la validación de las firmas presentadas por los críticos con Ana González. Eso sí, a partir de ahora dejó claro que la FSA no apoyará a ningún candidato en el proceso de primarias en la agrupación de Gijón.

Adrián Barbón, acompañado ayer por la vicesecretaria de la FSA, Gimena Llamedo, y la secretaria de acción electoral, Clara Sierra, puso en valor los estatutos de su formación, que fueron «una conquista que la rebelión interna de 2017 conseguimos arrancar a quienes entonces dirigían el partido». «En otros partidos no solo seguimos sin saber el candidato o candidata, sino que no sabemos si van a celebrar un congreso. Vean la diferencia», reflexionó.

Durante todo el proceso de recogida de firmas, el secretario general se mantuvo prudente. «Los procesos internos no pueden convertirse en un show mediático por una cuestión, porque la gente lo está pasando mal. Les cuesta llegar mal, con una inflación que les devora sus salarios, gente que no encuentra empleo, mayores a los que no les llega la pensión... Los ciudadanos quieren que hablemos e sus problemas, no de nuestros debates». En ese sentido, apuntó que «si en este proceso hemos perdido algo de confianza de la gente, la tenemos que recuperar con la fuerza de partido y con el mejor proyecto».

Si bien mostró su apoyo a Ana González, «como a todos los alcaldes en ejercicio», a partir de ahora la FSA dará un paso atrás. «Una cosa es que en todo momento hayamos expresado un refuerzo por valorar su gestión y otra cosa distinta es un proceso de primarias. No apoyamos a ningún candidato o candidata. Esperaremos ver cómo confluye, pero nos gustaría, teniendo en cuenta que el PSOE es el único partido con proyecto para Gijón, que el PSOE salga de ese proceso de la mejor manera», reflexionó Barbón, que da por segura la continuidad de Ana González en el Ayuntamiento hasta final de mandato. «Lógicamente debe seguir cumpliendo el programa electoral hasta el último día. No tengo duda de que seguirá», apuntó, sin aventurarse a confirmar si Ana González irá o no a esas primarias. «Es una decisión muy personal», comentó.

Barbón recordó la primera vez que ganó. Lo hizo con un 60% «y en un contexto en el que el partido estaba roto, y fue reelegido con el 91%». «Cuando hay diálogo se pueden tender puentes», deslizó el presidente, que volvió a destacar que el PSOE es «un partido que escucha, vivo, abierto y no ensimismado».