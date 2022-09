Largas colas y quejas se vivieron ayer en la estación de autobuses de Gijón entre los usuarios habituales del servicio. Explican los viajeros que "últimamente se ha vuelto un problema diario" que la estación cuenta con un único taquillero trabajando y que eso acaba por causar grandes colas, sobre todo a hora punta y en momentos en los que parten autobuses concurridos, en especial hacia Avilés y hacia Oviedo. Demandan los usuarios, que aseguran que ya han presentado quejas por escrito, un refuerzo de personal.

Parte de estas quejas han llegado a la federación vecinal de la zona urbana. "Se les dice que usen las máquinas, pero muchos no saben usarlas o no pueden porque necesitan hacer otra gestión. No se puede consentir ese deterioro. La empresa es privada, pero el servicio es público", critica Manuel Cañete.