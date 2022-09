La Alcaldesa agotará el mandato, pero no se presentará a las primarias: "He perdido"

Rodeada por siete de sus diez ediles y, por momentos, emocionada. La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, anunció ayer su decisión de agotar el mandato, hasta junio de 2023, y de no presentarse al procedo de primarias en las que PSOE elegirá quién será su próximo cabeza de cartel, después de que el 56% de los militantes de la agrupación socialista local, 662 de 1.182, firmaran en contra de que repitiera automáticamente candidata. "He perdido y la ejecutiva ha ganado. Toca asumirlo con tranquilidad, sin rencor ni dobleces", reconoció la regidora, apoya por los aplausos de sus afines.

La revuelta contra su Alcaldesa fue una iniciativa abanderada por seis veteranos militantes socialistas, pero que la regidora en todo momento atribuyó a la ejecutiva local del PSOE, sobre la que puso el foco. Lo hizo en una comparecencia pública en el salón de recepciones del Ayuntamiento para reconocer su derrota y, a la vez, para rechazar todos los argumentos que se habían esgrimido para apartarla de la carrera electoral, como el desapego de la ciudadanía, el rechazo a las políticas municipales y la caída en intención de voto del PSOE. Asumió tan sólo la confrontación con la actual ejecutiva del PSOE de Gijón, controlada por un sector distinto al que domina la FSA.

Acompañada por los siete concejales que le son afines (Manuel Ángel Vallina, Carmen Saras, José Luis Fernández, Olmo Ron, Dolores Patón, Salomé Díaz Toral y Santos Tejón), Ana González resumió lo acontecido con un "he perdido y la ejecutiva ha ganado". La Alcaldesa abundó en la idea al explicar que el mismo viernes, día de validación por la FSA de las firmas contra ella, llamó al secretario general de la agrupación socialista de Gijón, Monchu García, "para reconocer que habían ganado y felicitarle a él particularmente, a toda la ejecutiva, así como a sus colaboradores en este proceso".

Aunque descartó presentarse a las primarias y volverá a la docencia a final de mandato, se mostró "convencida" de que los afiliados podrán elegir entre "varios candidatos" en las primarias, "en aras justamente de esos procesos democráticos que defendemos y que se nos ha explicado, han sido los motivos del que acabamos de vivir; que la militancia pudiera elegir". Además, expresó su deseo de que el PSOE revalide su victoria electoral en Gijón en 2023.

La Alcaldesa reconoció que "hoy no es un día fácil para mí", pero frente a las 662 firmas de afiliados validadas contra ella, contrapuso los 46.465 votos con los que "conseguimos la victoria en 2019", recuperando el gobierno local para los socialistas. En ningún momento se ha planteado dimitir "porque una cosa son los votos en la calle, una cosa es la ciudad y otra cosa es el partido. Desgraciadamente no tenemos 46.000 militantes, los militantes son menos y esto era un proceso orgánico". En esa línea, aseguró haber recibido "innumerables mensajes y muestras de apoyo" de los vecinos de Gijón y de sus alumnos, señalando que "su inmenso cariño ha sido esencial en estos tres años y en este mes y medio", tiempo este último en el que se fraguó la iniciativa para relegarla de la carrera electoral.

Reconoció que "son equilibrios difíciles, pero no hay que confundir lo orgánico con lo institucional", argumentando que "el proceso que abrió la ejecutiva tenía que ver con quién iba a ser el candidato para las próximas, o, mejor dicho, para que yo no fuera". "No lo voy a ser y ya está", zanjó. Y criticó que en la campaña para forzar primarias algunos de sus promotores dieran "el salto" de ir más allá de un lenguaje beligerante contra ella para entrar en descalificaciones personales. Una campaña en la que también hubo críticas a su acción de gobierno.

Respecto a si prevé dar algún giro a su acción de gobierno ante las críticas a la misma esgrimidas tanto por los promotores de las primarias como por la ejecutiva local del PSOE –que entre otras cosas ha planteado modificaciones sustanciales al plan de movilidad–, la Alcaldesa destacó ayer la necesidad de cumplir el compromiso con el que se presentaron a las elecciones, el pacto con IU y los acuerdos con los grupos municipales «y en esta línea vamos a seguir». «Tenemos un programa electoral que es el compromiso, tenemos un pacto con IU que es lo que permitió que fuera una coalición y tenemos muchos acuerdos con los otros grupos municipales. Esa es la línea que vamos a seguir. Y además estamos viviendo un mandato que es absolutamente singular que hace que tengamos que responder a las situaciones de este momento».

Añadió que «no tengo tan claro que haya habido tanto críticas a propuestas como a algún procedimiento que no hemos hecho correctamente. Y tampoco pasa nada porque no todo el mundo coincida dentro de tu propio partido, porque, insisto, quien vota es la ciudad de Gijón. Y al lado de esas críticas, por lo que yo he visto, también había artículos diciendo que estaban de acuerdo. Por lo tanto, no creo que podamos decir que haya un rechazo unánime a ciertas cosas, ni posiciones unánimes en la ciudad».

En el caso concreto del plan de movilidad al que la ejecutiva local socialista ha dado la vuelta, la Alcaldesa tras asumir que los gobiernos representan una siglas, advirtió que «cuando tú te presentas a unas elecciones te presentas con una propuesta con la que tenemos que seguir y, sobre todo, lo que no podemos como equipo de gobierno es dejar tirada a la ciudad. Y es obligatorio por ley tener un plan de movilidad el 1 de enero de 2023. No es un capricho. Y hay leyes que hablan de ciertas cosas, como ecomanzanas o zonas de bajas emisiones, que tienen que estar incluidas», en base a leyes y normas de un gobierno central que también es socialista. «Lo que no podemos es dejar tirada a la ciudad y poner a la ciudad en un problema», insistió, para apuntar que considera que «eso no es lo que pretende la ejecutiva» y recordando que «el equipo de gobierno al final somos quienes gobernamos, quienes somos los responsables, porque nos presentamos a las elecciones con nuestros nombres y apellidos, con nuestras caras, con nuestras trayectorias, con unas siglas sin duda alguna, pero también cada uno y cada una de nosotros, y eso no lo podemos olvidar».

En cuanto a los varapalos judiciales al gobierno local por asuntos como el «cascayu» o la renaturalización del Piles, Ana González recordó que gobiernos anteriores del PSOE recibieron mazazos de mayor enjundia, como las anulaciones del PGO y en una alusión a la encuesta que les da la pérdida de un edil señaló que «el PSOE, como todos los partidos sabe que cuando gobiernas muchas veces te desgastas. Sólo basta mirar incluso los votos del Partido Socialista a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso tampoco es un drama a priori». «Hemos mantenido candidaturas muy firmes que han llegado a ser grandes alcaldes y alcaldesas en esta ciudad, a pesar de que se iban perdiendo apoyos», agregó.

Ana González tuvo palabras de elogio para la ejecutiva de FSA por su actuación en este proceso, con un especial reconocimiento hacia Adrián Barbón y Gimena Llamedo. Respecto a la actuación de la actuación de la FSA consideró que «es lo que hace que sea una buena comisión ejecutiva, un buen secretario general y una buena vicesecretaria de la FSA».

Respecto a su futuro cuando acabe el mandato, en la mente de Ana González, funcionaria de carrera, está reincorporarse a su puesto de profesora. Respecto a si aceptaría otro puesto político dijo «en general, una persona que busque salir de un sitio para ir a otro, tengo afortunadamente una profesión que me gusta y elegí yo y me gusta volver a dar clase», pese a que le gusta la política. Sobre las palabras que anteayer le dedicó el secretario general del PSOE gijonés indicando que todas las personas son necesarias buscando el mejor sitio para que sirvan al partido, respondió: «yo no estoy ahora en eso, no estoy mercadeando la Alcaldía con nada, ni mi valía con nada y soy bastante buena pro­fesora».