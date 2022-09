"El equipo de gobierno somos quienes gobernamos", advierte la regidora a su partido

Viene de la página anterior

Respecto a si prevé dar algún giro a su acción de gobierno ante las críticas a la misma esgrimidas tanto por los promotores de las primarias como por la ejecutiva local del PSOE –que entre otras cosas ha planteado modificaciones sustanciales al plan de movilidad–, la Alcaldesa destacó ayer la necesidad de cumplir el compromiso con el que se presentaron a las elecciones, el pacto con IU y los acuerdos con los grupos municipales "y en esta línea vamos a seguir". "Tenemos un programa electoral que es el compromiso, tenemos un pacto con IU que es lo que permitió que fuera una coalición y tenemos muchos acuerdos con los otros grupos municipales. Esa es la línea que vamos a seguir. Y además estamos viviendo un mandato que es absolutamente singular que hace que tengamos que responder a las situaciones de este momento".

Añadió que "no tengo tan claro que haya habido tanto críticas a propuestas como a algún procedimiento que no hemos hecho correctamente. Y tampoco pasa nada porque no todo el mundo coincida dentro de tu propio partido, porque, insisto, quien vota es la ciudad de Gijón. Y al lado de esas críticas, por lo que yo he visto, también había artículos diciendo que estaban de acuerdo. Por lo tanto, no creo que podamos decir que haya un rechazo unánime a ciertas cosas, ni posiciones unánimes en la ciudad".

En el caso concreto del plan de movilidad al que la ejecutiva local socialista ha dado la vuelta, la Alcaldesa tras asumir que los gobiernos representan una siglas, advirtió que "cuando tú te presentas a unas elecciones te presentas con una propuesta con la que tenemos que seguir y, sobre todo, lo que no podemos como equipo de gobierno es dejar tirada a la ciudad. Y es obligatorio por ley tener un plan de movilidad el 1 de enero de 2023. No es un capricho. Y hay leyes que hablan de ciertas cosas, como ecomanzanas o zonas de bajas emisiones, que tienen que estar incluidas", en base a leyes y normas de un gobierno central que también es socialista. "Lo que no podemos es dejar tirada a la ciudad y poner a la ciudad en un problema", insistió, para apuntar que considera que "eso no es lo que pretende la ejecutiva" y recordando que "el equipo de gobierno al final somos quienes gobernamos, quienes somos los responsables, porque nos presentamos a las elecciones con nuestros nombres y apellidos, con nuestras caras, con nuestras trayectorias, con unas siglas sin duda alguna, pero también cada uno y cada una de nosotros, y eso no lo podemos olvidar".

En cuanto a los varapalos judiciales al gobierno local por asuntos como el "cascayu" o la renaturalización del Piles, Ana González recordó que gobiernos anteriores del PSOE recibieron mazazos de mayor enjundia, como las anulaciones del PGO y en una alusión a la encuesta que les da la pérdida de un edil señaló que "el PSOE, como todos los partidos sabe que cuando gobiernas muchas veces te desgastas. Sólo basta mirar incluso los votos del Partido Socialista a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso tampoco es un drama a priori". "Hemos mantenido candidaturas muy firmes que han llegado a ser grandes alcaldes y alcaldesas en esta ciudad, a pesar de que se iban perdiendo apoyos", agregó.

Ana González tuvo palabras de elogio para la ejecutiva de FSA por su actuación en este proceso, con un especial reconocimiento hacia Adrián Barbón y Gimena Llamedo. Respecto a la actuación de la actuación de la FSA consideró que "es lo que hace que sea una buena comisión ejecutiva, un buen secretario general y una buena vicesecretaria de la FSA".

Respecto a su futuro cuando acabe el mandato, en la mente de Ana González, funcionaria de carrera, está reincorporarse a su puesto de profesora. Respecto a si aceptaría otro puesto político dijo "en general, una persona que busque salir de un sitio para ir a otro, tengo afortunadamente una profesión que me gusta y elegí yo y me gusta volver a dar clase", pese a que le gusta la política. Sobre las palabras que anteayer le dedicó el secretario general del PSOE gijonés indicando que todas las personas son necesarias buscando el mejor sitio para que sirvan al partido, respondió: "yo no estoy ahora en eso, no estoy mercadeando la Alcaldía con nada, ni mi valía con nada y soy bastante buena profesora".