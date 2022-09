Fiesta y sentidos recuerdos en los barrios

Continúan el ambiente festivo en las parroquias y barrios de Gijón. Ayer fue el pistoletazo de salida para la festividad de la virgen de la Soledad en el barrio de Pescadores (Jove) y para la de San Nicolás en El Coto. Hoy será el turno para las del barrio de Moreda mientras que Cimadevilla ya celebra las fiestas de la virgen de la Soledad tras dejar atrás –de forma encadenada– las de los Remedios. Una jornada con dos pregones con alusiones a la pandemia y un sinfín de actividades lúdicas en el barrio alto para ambientar la Villa de Jovellanos en la recta final del verano.

El primero en pregonar sus fiestas fue el coordinador del centro de salud de El Coto, Pablo Belderrain: "Es todo un reconocimiento al esfuerzo de todos los profesionales de este centro, de todos los sanitarios y servicios esenciales que desde marzo de 2020 hemos estado acompañando al barrio en meses de dificultad". Un pregón cargado de reivindicaciones y desparpajo, enmarcado en el pertinente ambiente festivo y que hoy tiene un hueco para homenajear al fallecido Fernando Fueyo, párroco del barrio. "Tuve la suerte de que fuese paciente mío, y de vez en cuando me tocaba echarle alguna bronca, pero tuvimos una relación muy guapa", comentó el médico, quien asegura "recetar" a sus vecinos "que folixen a gusto, que es lo que hay que hacer, pero con cuidado con las cosas que ya sabemos. Sin abusar". Recuerdo especial también para los que no están: "Nos falta mucha gente a la que hubiésemos querido despedir de otra manera. Todos tenemos en nuestro recuerdo a alguien que no pudo estar todo lo acompañado que nos hubiera gustado". Y ahora, explicó, "viene una nueva fase". "Poca inversión, poco aliciente para que los jóvenes se queden en los centros de salida y poca decisión política para dotar de la tecnología más importante a la Atención Primaria, las personas", reivindicó Belderrain, subrayando en este sentido que "lo que se debe entender es que los médicos de familia no podemos estar trabajando siempre al 150 por ciento, así que no se puede trabajar a pleno ritmo por las mañanas atendiendo a pacientes de compañeros cuyas ausencias no se cubren y, a la vez, trabajar por las tardes".

Por su parte, la joven Nerea Muñiz de Oliveira, elegida xanina de 2022, fue la encargada de pregonar las fiestas en el barrio de Pescadores. "Hemos vivido tantas cosas y entendemos tan pocas, rodeados de mascarillas en estos tiempos de pesadilla, siendo héroes en pijama, ya que no podíamos salir de casa", articuló la joven pregonera, quien lanzó también un mensaje de ánimo a los vecinos: "Poco a poco la vida se va encauzando y por eso este año ya podemos celebrarlo llenos de alegría, con gracia y simpatía nos venimos de folixa".

Las celebraciones comenzaron en el turno de tarde en Cimadevilla, El Coto y el barrio de Pescadores. El barrio alto acogió en la plaza de la Corrada la actuación de Héctor Braga, dedicada a la música folclórica. No fueron las únicas actuaciones musicales que acontecieron. Las plazas del Lavadero, Casona, Corrada y la Cuesta del Cholo también vivieron una ambiente festivo antes de que comenzara la actuación de "Juanillous" en el cerro de Santa Catalina, ya caída la noche. La orquesta "Grupo Límite" y DJ Daantu fueron los encargados de poner la guinda a la jornada en Cimadevilla durante la madrugada.

En el barrio de Pescadores, los más pequeños fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas con un pintacaras durante la tarde, además de disfrutar de varios juegos autóctonos como tiro de cuerda, la rana, la llave o una carrera de sacos. Tras el pregón, fue la "Orquesta Da Silva" la encargada de amenizar la verbena de la noche. Por su parte, en El Coto la festividad comenzó con el reparto del bollo y la botella de vino para los socios de la asociación de vecinos mientras actuaban Celestino Rozada, Emilio Dorado y El Charro Negro. La Asociación Coros y Danzas Jovellanos fue la encargada de amenizar la hora previa al pregón de Pablo Belderrain, al que siguieron las actuaciones de "Mbolados", Fran Juesas y "Dúo K-Libre".

Hoy continúan las actividades en los barrios y comienzan las de Moreda con el campeonato de petanca, a las 9.30 horas; campeonatos de ping-pong y futbolín, a las 16.30 horas; pintacaras y animación infantil, a las 18.30 horas; la actuación de "Bailadera Títeres", a las 20.30 horas; una yincana juvenil, a las 21.30 horas; la actuación de "Supercasete", a las 22.30 horas; y la de "La Movida", a las 00.30 horas. En Cimadevilla hay teatro infantil al mediodía en la plaza de la Soledad, mientras que la música y más actividades infantiles son ya en el turno de tarde. En el barrio de Pescadores es la entrega de la botella de vino y el bollo a todos los socios, a las 12.00 horas. La tarde queda reservada para juegos infantiles y una verbena amenizada por el grupo "Bahía" antes de los Fuegos, que serán a las 00.30 horas. Por último, en El Coto hay una fiesta de a espuma, a las 13.00 horas, y varias actuaciones con homenaje a Fernando Fueyo a las 20.30 horas.