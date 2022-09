El plan de renaturalización del Piles sigue adelante y el edil de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, asegura que el proyecto sería "incompatible" con un anillo navegable en su cauce. La supresión de la infraestructura que estanca parte del agua del río para facilitar la práctica de piragüismo acabó en los tribunales en una demanda promovida por el Grupo Covadonga, y la sentencia, dada a conocer esta semana y emitida por el mismo juzgado que tumbó el "cascayu", anula la adjudicación del contrato de redacción del proyecto por entender que en los pliegos se recogía una "voluntad manifiesta" por parte del gobierno local de suprimir el anillo. Eso, según el fallo judicial, "vulnera" los acuerdos plenarios de la corporación local. Y aquí Martín entiende que concurre un error de base: las diferencias entre un acuerdo plenario y uno de la Junta de Gobierno. "Los debates plenarios no son vinculantes y el gobierno tiene sus propias competencias. Un plan como este es competencia del gobierno", aclara.

En cualquier caso, asegura el concejal que el debate que se tuvo en su día respecto el anillo ha podido "dar lugar a una interpretación errónea" por parte de la jueza. "Este gobierno se encontró el anillo cerrado y cuando se debatió, cuando hablábamos de abrir o cerrar el anillo, nos referíamos siempre a las compuertas, no a quitar el propio anillo. El debate sobre la supresión de la estructura vino después", afirma. Por lo tanto, "ningún existe ningún acuerdo plenario que diga que no se puede eliminar el anillo".

¿Qué supone esto? Que el plan de renaturalización del río Piles sigue su curso. La anulación del contrato, a juicio de Martín, no implicará mayores trabas porque se limitó a adjudicar la redacción de un proyecto que se hizo para justificar ante Europa la necesidad de fondos. "No nos han anulado el proyecto definitivo del Piles porque no existe", recuerda el concejal, que aún no ha decidido si recurrirá o no la sentencia ante el TSJA.

El Grupo Covadonga aseguraba tras ganar esta batalla judicial que el proyecto ahora debía incluir su anillo navegable si no quería poner en riesgo los 2,8 de fondos europeos que tiene asignada la renaturalización del río. Pero el gobierno local hacer la lectura inversa: "Lo que más puntúa para este proyecto es, de hecho, la eliminación de azudes. La renaturalización del río, esto lo puede intuir cualquiera, es revertir las actuaciones humanas, es volver al río a su estado original lo máximo posible".