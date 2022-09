La oposición insta a Ana González a no "crear más problemas" y velar "por los ciudadanos"

El convulso proceso interno en el PSOE de Gijón, partido de gobierno junto a Izquierda Unida (IU), y que ha desembocado en el anuncio de que Ana González volverá a la docencia tras completar el mandato, ha despertado los temores entre los partidos de la oposición municipal, que reclaman que los meses que quedan por delante, hasta las elecciones de mayo, no sea un tiempo perdido. Aunque las voces más críticas aprovechan para reprochar la labor de la Alcaldesa durante todo este tiempo. Incluso, defienden que el problema de Gijón "no es Ana González, sino el PSOE".

Todas las formaciones, a izquierda y derecha, pasan de puntillas sobre el proceso en el PSOE, pero sí reflexionan sobre el mandato de Ana González y las expectativas hasta mayo. Desde Ciudadanos, por ejemplo, ven la labor del equipo de gobierno "desastrosa para los gijoneses". "Durante estos tres años hemos visto un conflicto tras otro, enfrentamientos con vecinos, colectivos sociales y económicos, desconocimiento de la ciudad... A ello hay que añadir la escasa, siendo generoso, herencia que deja en inversiones esenciales para la ciudad", señaló José Carlos Fernández Sarasola, antes de enumerar ejemplos como el plan de vías, el vial de Jove, el "cascayu", o la fachada marítima de Poniente y "un largo etcétera".

A juicio del portavoz de la formación naranja, "este mandato seguirá plagado de decisiones sectarias y autoritarias, sin participación ni por los agentes sociales, económicos ni políticos". "A esto se añadiría la incertidumbre económica que puede complicar las obra que se están realizando. El fin de mandato no se prevé halagüeño. Gijón no puede permitirse el lujo de la inactividad absoluta", añadió Fernández Sarasola.

En una línea similar se pronunció el forista Jesús Martínez Salvador. "En tres años y medio no hay hecho nada constructivo para Gijón, así que no contamos con que lo hagan ahora que saben que no van a repetir. Esperamos que en lo que queda no se dediquen a crear más problemas y se centren en dar solución a las necesidades de los ciudadanos", señaló el portavoz de Foro Asturias, convencido de que "el mandato de Ana González lo valorarán los gijoneses en mayo de 2023".

Las mismas críticas a la gestión llegan desde el Partido Popular. Su presidente en Gijón, Pablo González, reclamó ayer que durante los ocho meses que restan de mandato la alcaldesa "no siga creando más problemas donde no los hay y facilite la vida a los gijoneses en su día a día". Además, los populares confían en que lo ocurrido "no influya en la actividad del gobierno".

Desde Vox son tan breves como contundentes. "Vox no entra a valorar los procesos o decisiones internas de otros partidos. El problema de Gijón no es Ana González, es el PSOE", zanjó el portavoz, Eladio de la Concha.

Más suaves se mostraron desde Podemos-Equo. "La vida de la ciudadanía no se para por lo que ocurra en un partido, aunque sea de gobierno, y, por tanto, seguiremos exigiendo a este equipo de gobierno soluciones y políticas encaminadas hacia un modelo de ciudad inclusivo, participativo y socialmente más justo hasta el final del mandato", expuso Laura Tuero, portavoz de la formación morada, que defendió que al margen "de lo que suceda a nivel interno", el deber político "es defender y velar por los intereses de los gijoneses y gijonesas".

Resolver temas internos

Sobre la situación en el PSOE también se pronunció ayer Aurelio Martín, portavoz de IU y concejal de Movilidad y Medio Ambiente en el gobierno de Ana González. "Respeto decisiones de otros partidos y personales", comenzó indicando Aurelio Martín. Pero el edil de IU se centró en defender que "el gobierno tiene buen balance y gestión, políticas progresistas y de izquierdas, nuestra preocupación es que siga profundizando en ellas". "La actividad del equipo de gobierno es frenética y cada concejal es capaz y profesional para sacar adelante sus temas como prioridad. Nos debemos a los ciudadanos. Nuestra prioridad es atender problemas de la ciudad y darles respuestas", enfatizó.

Además, desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) reclamaron que la acción de gobierno "no se resienta con lo que está sucediendo dentro del PSOE". "Lo que toca ahora es que el PSOE resuelva sus temas internos lo mejor y más rápido posible y que esto permita seguir tomando medidas políticas tan necesarias para la ciudadanía", apuntó Manuel Cañete. ¿Sus ejemplos? "Sentarnos a hablar con la zona Oeste que en junio expresó su descontento y abandono, cerrar el Plan de Movilidad, tratar el PGO y las obras pendientes".