"Peligran los fondos europeos", reprocha la oposición al gobierno

La oposición de la corporación local urge ahora al gobierno aclarar qué supone esta sentencia para el plan de renaturalización del Piles, que tiene aprobados 2,8 millones de euros de fondos europeos. Los grupos municipales reprocharon ayer en bloque la falta de "diálogo político" para sacar adelante un plan que, salvo para Podemos-Equo –que sí cree viable que el piragüismo pueda realizar "en otros lugares" de la ciudad–, no podrá salir adelante si implica la supresión del anillo navegable.

Laura Tuero, edil de la formación morada, señala: "El equipo de gobierno tiene que poner soluciones, ya que no podemos perder los fondos europeos ni dejar de avanzar hacia una ciudad sostenible, en este caso, con la renaturalización del Piles". Pide "diálogo" para "buscar a la par alternativas para que la práctica deportiva pueda continuar en el Piles como dice el proyecto o en otros lugares de la ciudad que pudieran ser mejores".

El resto de grupos de la oposición se muestran más críticos. Ángela Pumariega, edil del PP, asegura que el cierre del anillo fue "una consecuencia más de tener un gobierno de coalición que navega permanentemente en la polémica y que obliga a la ciudadanía a tener que acudir a los juzgados ante decisiones erróneas". Y lamenta: "No entendemos esta obcecación del equipo de gobierno en sostener a cualquier precio su agenda ideológica".

Aún más crítico se muestra José Carlos Sarasola, de Ciudadanos, que reprocha que "no se puede gobernar en base a informes redactados ‘ad hoc’ ni apoyándose en asociaciones afines" y que la sentencia pueda hacer ahora peligrar la financiación europea. Y lanza este duro comentario al equipo de gobierno: "A doña Ana González esto le va a costar la alcaldía y en cualquier empresa privada Don Aurelio Martín hace tiempo que estaría despedido, pero lo triste es que al final los que lo vamos a pagar somos todos los gijoneses". Jesús Martínez Salvador, de Foro, recuerda que los acuerdos plenarios en los que se apoya la sentencia salieron gracias a proposiciones de su partido y lamenta el "empecinamiento de PSOE e IU de crear más problemas en Gijón". Por último, Eladio de la Concha, de Vox, critica que "llueve sobre mojado", en referencia a la sentencia contra el "cascayu" y define este fallo judicial como la "consecuencia lógica a las actitudes sectarias, totalitarias y prepotentes.

Desde Ecologistas en Acción, con quienes el gobierno local había firmado un acuerdo para que les asesorasen en el proyecto, no acaban de entender la sentencia. Explica Paco Ramos: "Es todo un sinsentido, yo creo que las argumentaciones no se sostienen. Se confunden términos de cuándo se acordaron las cosas y quién tomó las decisiones. El anillo se cerró antes por el curso del agua y se mantuvo cerrado por problemas de salubridad. La renaturalización no es viable si no se recupera el curso del río". Cree el experto que el fallo judicial "mezcla resoluciones en Plenos, sin carácter jurídico ni vinculante, con decisiones de Junta de Gobierno; no se entiende". "Esperamos que el Ayuntamiento lo recurra", completa.