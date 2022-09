Un mandato con muchos sobresaltos

Llegó con un compromiso de ocho años, pero sus propios compañeros de partido le han dicho que con cuatro ya ha sido suficiente. La alcaldesa Ana González tomó el bastón de mando del Ayuntamiento en junio de 2019 tras imponerse con holgura en las elecciones municipales. De la mano de Izquierda Unida, la regidora del PSOE comenzó un programa de gobierno que se vio trastocado por una pandemia y otra serie de vicisitudes de carácter internacional que obligaron a recomponer la estrategia durante un mandato muy personalista. Muchas fueron las polémicas y, cuando no las había, se creaban desde la Casa Consistorial, lo que provocó hasta la movilización de su propio partido en contra de su reelección. Tras anunciar que no se presentaría a las primarias, reivindicó que su compromiso es Gijón, sus votantes, y que seguirá hasta el final. Quedan siete meses y Ana González aguantará. "Cuando te presentas a unas elecciones lo haces con una propuesta y no podemos dejar tirada a la ciudad", pronunció en su comparecencia.

La candidata que devolvió la Alcaldía a los socialistas. Se proclamó candidata del PSOE de Gijón por la mínima frente a José Ramón Tuero, pero en las elecciones municipales de 2019 barrió. Con 46.465 votos y once concejales, Ana González recuperaba la Alcaldía de Gijón para el PSOE tras ocho años de Foro. Sus detractores esgrimieron como argumento que la victoria fue fruto de la ola a favor de Pedro Sánchez que se vivió en toda España. Optó por integrar a IU, con solo un edil, en su gobierno, formado por concejales a los que, en su mayoría, "les faltaba rodaje". De hecho, reestructuró a medio mandato a su equipo para tratar de corregir lo que no funcionaba. Y se suma que buena parte del mandato gobernó sola, sin un partido detrás que la arropara en tiempo y forma. Feminismo como seña de identidad. La apuesta por la igualdad y el feminismo son dos señas de identidad de la gestión de Ana González durante este mandato. Aunque en ocasiones también le haya traído polémica. ¿Un ejemplo? Un extracto de su intervención en el congreso de la FSA hablando de la prostitución. La polémica del "cascayu" y la movilidad. La semipeatonalización del Muro, dejando un solo carril de circulación, dividió a Gijón hasta que una juez (tras la demanda del colectivo Stop Muro) dijo que la obra era ilegal y obligó a restituir el tráfico. El tema generó tensiones con IU y Obras Públicas lideró luego la redacción de un proyecto para la transformación del paseo. El recurso de la sentencia impide dar pasos, pero el gobierno asumió que para sus objetivos debía cambiar el plan urbanístico del eje. No obstante, la ejecutiva actual del PSOE no ve clara una inversión tan cuantiosa como la prevista: 15,8 millones. Y al Muro se sumaron numerosas medidas de movilidad (área de IU) como la apuesta por los carriles bici y bus o la pérdida de plazas de aparcamiento, con la aprobación de una ordenanza. Y con el Plan de Movilidad llegó la enmienda de la dirección del PSOE, que elaboró un documento para reconsiderar casi la totalidad del texto. El plan de vías y el vial de Jove. Las grandes obras han experimentado cambios este mandato, pero sin máquinas funcionando. Con el plan de vías se volvió a la casilla de salida, al estimar el PSOE que el convenio firmado para construir la estación junto al Museo del Ferrocarril era papel mojado y se iniciaron los trámites para ubicarla en Moreda. Toca esperar. En el vial de Jove ha habido avances administrativos. El Piles, nuevo revés judicial. El Grupo Covadonga se opuso desde el primer minuto a los planes de renaturalización del gobierno local del río Piles porque afectaban a la práctica del piragüismo. Movilizaciones y quejas que no frenaron los objetivos del Ayuntamiento. Y, en medio de la tormenta socialista, llegó un segundo fallo judicial que también tumbaba la supresión de anillo navegable en el Piles. Pese a todo, el gobierno seguirá adelante con un proyecto con 2,8 millones de fondos europeos. Gestión en la pandemia. Con todo un país confinado, Ana González daba la cara a diario en mensajes en vídeo dirigidos a la ciudadanía. Se trabajó a destajo para no dejar a nadie atrás. Como ejemplo, se habilitó la Tejerona para los sin techo, se ampliaron los espacios peatonales cuando comenzó la desescalada y se reforzó el trabajo en el área de Servicios Sociales para ayudar a los más desfavorecidos. También en Promoción Económica para ir concediendo todas las ayudas. El comercio local y la hostelería también fueron atendidos. Se les exoneró del pago de tasas y se permitió la ampliación de terrazas para compensar las restricciones por la pandemia. También los bonos al consumo. El final de los toros. "El que quiera ir que vaya y el que no, que no vaya". De esas palabras durante la feria taurina de Begoña pasó Ana González en solo dos días a suprimir las corridas de toros en Gijón. Los nombres de "Feminista" y "Nigeriano" que llevaban tres toros lidiados provocó el final. "No va a haber más toros", apuntó. Fue una de las grandes polémicas, con eco en medios internacionales. Al final, fue un informe encargado por el Ayuntamiento que alertó de un posible riesgo de derrumbe de los tendidos y el coso está cerrado desde entonces. La ampliación de Cabueñes. Gijón llevaba casi una década esperando por la ampliación de su principal hospital. Promesas y buenas palabras que nunca llegaron a materializarse. Se licitó, por fin, en octubre de 2021, pero el consejero de Salud fracasó al ver cómo quedaba desierto el proceso porque los precios estaban desfasados a raíz de la pandemia. De ello había alertado la patronal del sector, pero desde la consejería hicieron caso omiso. Se reaccionó rápido y en diciembre se volvió a licitar. "No dejó de urgir la obra desde el inicio de su mandato. Puedo dar testimonio de su preocupación y de su machacona insistencia", reconoció Adrián Barbón en favor de Ana González hace solo unas semanas, cuando colocaron la primera piedra de la ampliación del Hospital. Las obras están en marcha. Fondos europeos. Con la ciudad recuperando la normalidad, Gijón creó un grupo de trabajo para presentar proyectos para recibir fondos europeos. A falta de nuevas respuestas que están por llegar, Gijón tiene ya garantizados 21 millones de fondos europeos, el doble que Oviedo, por ejemplo. De hecho, es la ciudad de Asturias con más dinero asignado. La mayoría son proyectos ambientales y de movilidad, como la zona de bajas emisiones de La Calzada, la renaturalización de ríos o el intercambiador de autobuses en El Humedal y un aparcamiento en la avenida de Portugal. El sesgo ideológico. Las acusaciones de sectarismo han estado presentes todo el mandato. Las críticas comenzaron por no acudir a la bendición de las aguas por San Pedro o la negativa en un pleno a impulsar la Laboral como patrimonio de la humanidad por su origen franquista (luego formularon su propia iniciativa). La misma polvareda levantó la decisión de retirar el nombre de Juan Carlos I a la avenida de El Natahoyo, que sirvió para saldar la deuda que Gijón tenía con su primer alcalde desde la restitución de la democracia, José Manuel Palacio. No pocas críticas generó también el reglamento de laicidad, que se enmarcaba en el pacto de gobierno PSOE de IU. Se está a la espera de su aprobación, lo que generará una nueva polémica. Ampliación del Parque Científico. El futuro y el desarrollo de Gijón pasan por la innovación. Siempre lo ha tenido claro Ana González y ahí están los resultados. La ampliación del Parque Científico y Tecnológico en los terrenos libres de La Pecuaria, obra clave en el futuro de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas" ha sido una prioridad en la acción de gobierno. Recientemente, la Universidad cedió la finca de La Pecuaria para la ampliación.