"No pedimos que los médicos hagan más horas, sino más personal"

Tras el parón del verano, la federación de asociaciones de vecinos (FAV) de la zona urbana retoma la actividad con la movilidad y la sanidad como temas clave del nuevo curso. Su líder, Manuel Cañete Pantoja (Mieres, 1960), cree que falta "diálogo" social para lograr consensos.

–Resurge el debate sobre el Piles. ¿Anillo navegable sí o no?

–Creo que hay una propuesta clara de hacer una renaturalización del Piles y creo que la concejalía hace lo que corresponde. Hay proyectos en marcha, fondos europeos aprobados. Entiendo que esa sería la respuesta lógica, aunque puede que no se haya hecho todo bien.

–Habló varias veces de que no le gustaba que se "judicializase" la política.

–Es lo que estamos viendo y me parece preocupante. La justicia debe velar por que se cumplan los procesos democráticos, pero también se deben asumir los acuerdos de las mayorías a través de los gobiernos. No se debe recurrir a la justicia porque sí. Porque no todo el mundo tiene acceso a esos recursos. Lo que sí está claro es que hay que intentar lograr más consenso en la sociedad. El debate político también resulta preocupante en ese sentido.

–¿Esa falta de consenso afecta a la movilidad?

–Claro, es que esto no es nuevo. En Gijón se produjo en su día algo inaudito: el conjunto de la sociedad asumimos un modelo de participación que costaba un mundo poner en marcha, el Foro de la Movilidad. Y acabó como acabó, yéndose al traste pese a que podría haber sido un proceso de participación único en España. Debemos hablar con los sectores implicados qué movilidad de futuro queremos en Gijón. Con todos. Pero también debemos aceptar que el negacionismo que se impone en ciertos sectores políticos y entidades no conduce a ninguna parte. Hay que ser serios.

–¿Espera que se apruebe el plan este año?

–No lo espero yo, es que debe aprobarse. Y por eso pido desde aquí un esfuerzo y comprensión de todas las partes implicadas. El negacionismo político del, con perdón, "que se jodan", está siendo un tremendo error. Quien no sepa negociar a estas alturas se equivoca. Y al final, estamos debatiendo sobre directrices que empezaron a marcarse en los años 90. También he de reconocer que en algunas cosas (desde el gobierno) se han tirado a la piscina.

–¿Por ejemplo?

–La ampliación brutal de la ORA aún no sabemos qué criterio se ha seguido. Y nada sabemos del plan de vías, ni se habla de él. Me gustaría, ahora que estamos en este debate interno de los partidos, saber cuáles son las opiniones y qué alternativas se plantean.

–El otro tema en el que la federación participa activamente es en el de la sanidad local. Se ha confirmado que las consultas de tarde a crónicos no se programarán a demanda del usuario.

–Ahora parece que los vecinos no entendimos las propuestas del Sespa y que solo lo entendió bien el gerente, Manuel Bayona. En fin. Lo que pasó es que propusieron esas consultas y los sanitarios les han dicho que no. Eso pasó. Nos han engañado de nuevo y el modelo que nos plantearon se aleja del que han aplicado.

–¿No son suficientes cinco puntos de atención vespertina?

–El debate de fondo no es ese, sino el modelo de atención primaria al que caminamos. Y aquí estamos retrocediendo. Asumimos la realidad de que faltan sanitarios, bien: pues tendremos que pintarlos.

–¿Pero qué solución podría haber a la falta de médicos a corto plazo?

–¿A corto plazo? Fastidiarse. (Ríe). Si es que somos conscientes de lo que hay. No pedimos que los médicos hagan más horas, pedimos más plantilla y buscar un modelo de calendarización que permite ampliar las consultas.

–¿Cómo está la federación a nivel orgánico?

–El problema están siendo los recursos. Gijón es una ciudad descentralizada administrativamente, con entidades y asociaciones potentes por todas partes, pero el problema de siempre es que las subvenciones no llegan en tiempo en forma. En nuestro caso, si no tuviésemos a una persona dedicada exclusivamente a estas cosas, no podríamos hacer lo que hacemos. Hemos pedido por registro una reunión con Loli Patón para ver qué se puede hacer, porque la administración se está ralentizando demasiado. Entiendo que la federación rural está en una situación muy parecida, con el añadido del problema del internet. Se nos olvida que a escasos dos kilómetros de la ciudad hay vecinos sin conexión.

–¿Qué propone?

–Les vamos a pedir a la administración que nos haga de intermediario para ciertas cosas. Por ejemplo, con todas las fiestas que se hacen en pueblos y parroquias. Ahora es más difícil que hace años. Piden, por ejemplo, un plan de emergencia. Que cuesta igual casi 500 euros. Pues eso se podría simplificar si, no sé, si el Ayuntamiento nos ayudase a tener un documento base o un procedimiento que se pudiese repetir para fiestas que se hacen de la misma manera y en el mismo sitio.

–¿Cómo valora el mandato de Ana González?

–Se avecinan tiempos de cambio, pero no solo en el PSOE. Ella, bueno, por lo visto no tiene apoyos suficientes en su partido y me ahorro decir más. No sé, puede que faltase empatía, pero en este último tiempo yo notaba un cambio, creo que la relación era más fluida, y con varios concejales tenemos buena relación y siempre han estado ahí. Solo puedo decir que buena suerte y que espero que el PSOE acierte con su candidato. También le diría a la oposición que su labor es plantear propuestas, no el negacionismo a todo porque sí.