El plan para suprimir el anillo del Piles sigue en marcha: "Es incompatible con recuperar el río"

El plan de renaturalización del Piles sigue adelante y el edil de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, asegura que el proyecto, financiado con 2,8 millones de fondos europeos, sería "incompatible" con un anillo navegable en su cauce por la necesidad de eliminar las barreras físicas del río. La supresión de la infraestructura que estanca parte del agua del Piles para facilitar la práctica de piragüismo acabó en los tribunales por una demanda promovida por el Grupo Covadonga, y la sentencia, dada a conocer esta semana, anula la adjudicación del contrato de la redacción del proyecto por entender que en los pliegos se recogía una "voluntad manifiesta" por parte del gobierno local de suprimir el anillo. Eso, según el fallo judicial, "vulnera" los acuerdos plenarios de la corporación local, en los que se había aprobado que el cierre del anillo era una medida temporal. Y aquí Martín entiende que concurre un error de base: las diferencias entre un acuerdo plenario y uno de la Junta de Gobierno. "Los debates plenarios no son vinculantes y el gobierno tiene sus propias competencias. Un plan como este es competencia del gobierno", aclara.

En cualquier caso, asegura el concejal que el debate que se tuvo en su día respecto el anillo ha podido "dar lugar a una interpretación errónea" por parte de la jueza, porque tampoco comparte que el proyecto de renaturalización del Piles vulnerase acuerdo plenario alguno. El concejal tira de historia y recuerda: "Este gobierno no abrió el anillo navegable porque tampoco lo cerró. Cuando llegamos al gobierno no encontramos con el anillo cerrado y con un informe que alertaba de su contaminación. Después hubo el problema de peces muertos que todo el mundo recordará, y eso nos dio más razones para mantenerlo cerrado".

A su juicio, por lo tanto, en aquellas fechas en las que se debatía el futuro del anillo –inicios de 2020– lo que se discutía era si se subían o no las compuertas, si se reactivaba o no el anillo, y no el posible derribo de azudes: "Ese debate vino meses después". Para Martín, entonces, y más allá de las competencias del gobierno local, el fallo judicial hace "una interpretación errónea de un debate en Pleno" y asegura que "no hay ningún acuerdo plenario que diga que no se puede eliminar el anillo".

Otra matización del concejal fue que el acuerdo que anula la sentencia es la adjudicación de un contrato, el asignado a Magna Dea y Taxus Medio Ambiente para la primera redacción del proyecto. Un proyecto que Martín recuerda que "no es el definitivo" y que se elaboró para poder justificar ante Europa la captación de fondos europeos. En concreto, el plan del Piles se presentó a la convocatoria lanzada por la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, que ofrecía 75 millones de euros de fondos y a la que concurrieron 230 iniciativas. El proyecto gijonés fue el único asturiano en ser seleccionado y le asignaron 2,8 millones.

Ahora, lo que toca es elaborar un proyecto definitivo, "con todas las garantías jurídicas", que se tratará en Junta de Gobierno en las próximas semanas. Hay que modificar algunas cosas, porque la subvención europea deja fuera de su financiación dos de las actuaciones que se habían presentado a Europa: la ampliación del puente de La Coría y la senda peatonal por Las Mestas. Eso ahora debe correr a cargo del Ayuntamiento, que también financiará el resto de la inversión del plan –los fondos cubren el 88 por ciento del presupuesto–, valorado en 3,2 millones.

¿Qué supone esto? Que el plan de renaturalización del Piles sigue su curso. La anulación del contrato, a juicio de Martín, no implicará mayores trabas porque la anulación del contrato de la redacción del proyecto inicial, al no afectar al futuro proyecto definitivo, no obliga a paralizar la hoja de ruta prevista. De hecho, a fecha de ayer aún no habían decidido si recurrirán o no el fallo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La sentencia, a grandes rasgos, dirimía dos cuestiones. La primera, que el gobierno local había adjudicado "de forma irregular" la redacción del proyecto porque lo hizo antes de resolver formalmente un recurso que había presentado el Grupo y con el que pedían medidas cautelares. La segunda, que los propios pliegos para esa redacción del proyecto se "orientaron" para que la empresa adjudicataria no tuviese en mente el anillo navegable, algo que, de nuevo, según el fallo "vulnera" los acuerdos plenarios. Entre otras cuestiones, explica la jueza, Estefanía López, que el informe que se adjuntaba como referencia para la redacción era el elaborado por la Politécnica de Madrid y en el que abogaba por la supresión de azudes.

Posturas divididas

La posturas, por lo tanto, siguen divididas. El Grupo Covadonga aseguraba tras ganar esta batalla judicial –emitida por la misma jueza que tumbó el "cascayu" y que obligó su reapertura al tráfico– que el proyecto ahora debía incluir su anillo navegable si no quería poner en riesgo los 2,8 millones. Pero el gobierno local hace la lectura inversa. "Lo que más nos puntúa en la convocatoria de los fondos para este proyecto es, de hecho, la eliminación de azudes", asegura Martín. "La renaturalización del río, esto lo puede intuir cualquiera, es revertir las actuaciones humanas", añade el concejal, que defiende que el proyecto "responde el interés general" y que éste debe "anteponerse al interés privado". "Gijón no puede perder tres millones de euros y la actuación, espectacular, será de disfrute para toda la ciudadanía", concluye el edil. La idea de recuperar el anillo, por lo tanto, sigue sin estar sobre la mesa, aunque el futuro proyecto definitivo, viendo el resultado de este primer fallo, podría acabar también ahora en los tribunales.

"La sentencia es clara e inequívoca", responde el Grupo