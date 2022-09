El PSOE apura el plazo para elegir candidato "con reuniones dentro y fuera del partido"

El plazo para la presentación de las precandidaturas, según el calendario de primarias marcado desde la ejecutiva federal en Ferraz, concluye el próximo martes, día 20 de septiembre. La actividad en la ejecutiva local desde que se confirmó que los impulsores del proceso de firmas habían logrado casi 700 apoyos para poder elegir al cabeza de cartel ha sido intensa. Más aún tras confirmarse que Ana González solo concluiría el mandato pero no volvería a pasar por unas primarias. En la pasada reunión ejecutiva del pasado jueves, el secretario general Monchu García les dijo a sus compañeros de dirección que estuviesen localizables por si acaso. Las reuniones y llamadas no cesan.

Entra las opciones que ahora están encima de la mesa, y con carné del partido, aparecen los nombres de Blanca Cañedo-Argüelles, una figura histórica del feminismo en España y una firme defensora del tejido asociativo gijonés. Es presidenta de la Fundación Mar de Niebla, y en 1988 fue una de las fundadoras de la clínica Belladona, lo que marcó un antes y un después en los derechos reproductivos de las asturianas. "No es tanto la persona que lidera el equipo, sino quienes lo componen", compartió ayer Blanca Cañedo en conversación con este periódico.

En una línea similar está Manuel Vallina-Victorero, cirujano, jefe de sección adscrito al servicio de Vascular y miembro de la ejecutiva de Monchu García, que también se suma a la lista de preferencias de la dirección local. Desde hace apenas unos meses presidente de la Comisión de Ética de la Investigación con Medicamentos

Además, y también miembro de la agrupación, está Lara Martínez, gerente de la empresa municipal Divertia en el Ayuntamiento e integrante de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), donde se encarga de la secretaría de Cultura. También fue concejala en la corporación anterior, en la misma que Monchu García.

Pero esas conversaciones están también trascendiendo de los muros de la Casa del Pueblo. Según ha podido saber este periódico, uno de los nombres que siguen sonando –ya lo hizo en un primer momento por si Ana González se apartaba– es Luis Manuel Flórez "Floro", expresidente de la Fundación Proyecto Hombre, que se jubiló en 2019. Además, se está en conversaciones con una persona vinculada a la Universidad, con rango, pero que no está afiliada al PSOE. Por el momento no hay una decisión tomada para liderar el nuevo proyecto socialista.

Por otro lado, a pesar de los intentos de varios afines de impulsar al exconcejal Alberto Ferrao como candidato siguen, ayer volvió a negar su intención de dar un paso adelante a preguntas de este periódico.

Sea uno o más aspirantes sí está claro que la FSA no va a tomar partido por ninguno de ellos. Así lo manifestó el secretario general, Adrián Barbón, tras confirmarse que la militancia de Gijón elegiría su preferencia. La FSA volvió a hablar de la agrupación gijonesa durante su asamblea del viernes. En concreto de los resultados de una encuesta encargada por la propia FSA para valorar liderazgos. Con Ana González ya fuera de juego, se decía en los resultados que Adrián Barbón es el líder socialista más conocido y valorado en Gijón y que la segunda en grado de conocimiento y valoración la exministra María Luisa Carcedo.

El edil Aurelio Martín, el socio de Izquierda Unida en el equipo de gobierno del PSOE en el gobierno local, considera que su concejalía de Movilidad y Medio Ambiente no ha motivado en parte la pérdida de apoyos de Ana González. "De lo que se podría acusar a esta concejalía es de no haber mirado para otro lado, de no tener un perfil bajo, de no buscar contentar a todo el mundo. Quisimos hacer propuestas para la ciudad porque lo peor de un gobierno es la inacción", destacó. Insistió ayer el edil en que nunca ha entrado a valorar "decisiones internas de los partidos" ni "decisiones personales" de cualquier compañero. Pero sí defendió el papel del gobierno del que forma parte. "Creo que tenemos un gobierno muy serio, muy profesional, aunque esa palabra que suene mal a veces, y con muchos proyectos encima de la mesa. Queremos transmitir seriedad y no barullo, como se dice ahora", afirmó. A su juicio, uno de los aspectos que ha definido hasta ahora al gobierno de coalición ha sido "que no se ha dedicado a ventilar sus diferencias en público". "Y a veces las tenemos. Pero pocos líos se han oído de este gobierno en la opinión pública, es un gobierno plural", defendió. Sobre su concejalía, el edil señaló que, aunque tiene en mente hacer un balance más completo, la palabra con la que la definiría hasta ahora es "activa": "Tuvimos una gran actividad y eso no es un problema para un gobierno. Hicimos cosas que estaban ahí y que nunca antes miraban para ella". Para Martín, "lo peor de un gobierno es no tener propuesta, es la inacción", y aprovechó el comentario para lanzarle una crítica a Foro, en el mandato los ocho años previos a la llegada del actual gobierno local. "¿Qué se recuerda de esos ocho años? Un carril de bici estrecho que no cumplía con el plan especial del Muro", aseveró.