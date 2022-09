Seguridad ciudadana al trote en Gijón

La Policía Nacional, a caballo en la ciudad. Los paseantes de varias zonas de Gijón se vieron sorprendidos en la tarde de ayer con la presencia de dos yeguas montadas por dos agentes de la Unidad de Caballería, Julián Rodríguez e Ignacio Alija. Ambos, procedentes de la Unidad Central de Madrid, han llegado a Asturias para ejercer de refuerzo en las fiestas ovetenses de San Mateo. «Venimos un equipo que consta de tres binomios, seis caballos y seis jinetes», indicó Alija, que matizó que, aunque su principal cometido sea cooperar en el operativo de San Mateo, eso no excluye la posibilidad de actuar en otros lugares más allá de la capital regional. «Que estemos en Oviedo no quiere decir que los servicios que hagamos sean exclusivamente allí», explicó el agente. «También nos movemos por Gijón o Avilés», apuntó.

En el marco de esas actividades complementarias se encuentra, por ejemplo, el recorrido realizado ayer por algunas de los espacios más concurridos de Gijón. Tras el inicio del paseo desde el Club Hípico Astur, los binomios transitaron por las inmediaciones de El Molinón, por el parque Isabel La Católica y por el Muro de la playa de San Lorenzo, en el que cundió el asombro entre muchos de los paseantes. Ignacio Alija justificó el itinerario al tratarse de zonas muy frecuentadas, sobre todo durante el fin de semana. «Son horarios en los que hay buena afluencia de público, parques o zonas céntricas donde sale la gente», sostuvo el policía, que señaló que «nuestra función es de prevención de la seguridad ciudadana». En ese sentido, Alija remarcó que este servicio también se hace en Oviedo o Avilés. «Donde se requiera», incidió.

La sorpresa originada en los transeúntes durante el recorrido, que duró varias horas, resultaba comprensible para los jinetes. «No es normal ver caballos en un núcleo urbano, llama la atención», destacó Alija, que aludió en las reacciones de los ciudadanos al toparse con los equinos en plena calle. «Mucha gente se acerca, pregunta y tiene curiosidad», manifestó el agente, que añadió que «los niños quieren tocar a los caballos». Alija no mostró reparos en concederle el deseo a multitud de jóvenes fascinados con el par de yeguas. «El paseo también trata de interactuar con el ciudadano», reafirmó el miembro de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional.

Una de las gijonesas que no dudó en aprovechar la visita de los equinos fue María Jesús Fernández, que descansaba junto a unas amigas en el Muro. «Me sorprendió», contó sobre el momento en el que vio a los binomios. No es la primera vez que Fernández vive una situación similar, ya que también estaba presente por la zona cuando otra pareja de agentes realizó el paseo a caballo el año pasado. Tras unas dudas iniciales, Fernández se fotografió junto a los binomios. «No me atrevía, pero los agentes me animaron», contó la gijonesa, que desgranó sus sensaciones al lado de los animales. «Impresionan desde tan cerca, tienes miedo por si hacen algo», admitió. Por su parte, José Ramón Prieto, residente en París y que se encuentra de vacaciones en la ciudad, reflejó su sorpresa al percatarse de la presencia de los equinos. «Es la primera vez que los veo por aquí», señaló Prieto, para el que la vigilancia policial con caballos es positiva. «Es una autoridad absoluta, debería haber más», reivindicó José Ramón Prieto, uno de los muchos gijoneses que ayer vivieron un llamativo episodio en el centro de la ciudad. Mientras el paseo fue para Julián Rodríguez e Ignacio Alija un servicio más en su rutina profesional, para los vecinos se convirtió en un motivo de expectación.