Ana González sobre Floro como cabeza de lista del PSOE de Gijón: "Es una magnífica persona y un gran candidato"

“Floro es una magnífica persona, siento un aprecio muy especial por él y creo que ha hecho una gran labor con Proyecto Hombre”. Con estas palabras valoraba esta tarde la alcaldesa de Gijón, Ana González, el paso adelante que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, dio ayer Luis Manuel Flórez, “Floro”, para presentarse a las primarias del PSOE. “Es un magnífico candidato”, ensalzó la regidora durante un acto institucional en la Facultad de Turismo.

La decisión de Flórez para optar a la Alcaldía de Gijón, tras el proceso que se abrió para apartar a Ana González como cabeza de lista, ha estado arropada por distintas voces de los militantes de la agrupación de Gijón. Si nadie más se presenta al proceso, será quien encabece a los socialistas para retener el bastón de mando en la ciudad. “No sé si al final va a ser él o si habrá primarias, porque este proceso se hizo para que hubiera primarias y no sé cómo culminará”, reflexionó la Alcaldesa, que se mantiene al margen de cualquier movimiento. “No tengo ni idea de si se presentará alguien más. No he querido entrar más allá de lo que me incumbe. No estoy inmersa en este proceso porque no es la tarea para la que fui elegida alcaldesa”, valoró.

Ana González defendió que “desde hace muchos años” conoce la labor de Floro en Proyecto Hombre y, a raíz de su cargo, “también personalmente”. “Solo puedo decir buenas palabras sobre él”, indicó la alcaldesa. Interpelada sobre qué le parece que Luis Manuel Flórez no sea afiliado al PSOE reflexionó sobre que “es cierto que a quienes militamos en un partido nos gusta que los candidatos sean del partido, Gijón es la mayor agrupación de Asturias, pero es un buen candidato".

La Alcaldesa, a raíz de que sus críticos lograran las firmas necesarias para que no se convirtiera en candidata de forma automática, decidió agotar el mandato, pero no concurrir a las primarias. Arropada por los siete concejales que le son afines (Manuel Ángel Vallina, Carmen Saras, José Luis Fernández, Olmo Ron, Dolores Patón, Salomé Díaz Toral y Santos Tejón), resumió con un "he perdido y la ejecutiva ha ganado" lo ocurrido.

Echarse a un lado motivó que la ejecutiva del PSOE comenzase un tiempo de llamadas y reuniones para encontrar a un candidato. Muchos fueron los nombres sobre la mesa, pero al final se decantaron por Floro. "Ahora uno se siente desbordado, porque Gijón es mucho Gijón, pero también ilusionado y con ganas de poder devolverle a esta ciudad algo de lo que nos ha dado", confesó ayer el candidato en conversación con este diario. Y añadió: "Cuesta tomar una decisión, pero una vez que la tomas, la tomas. Ahí estamos, el reto es grande, pero pelearé, porque ganas de trabajar no me faltan. De hecho, no han faltado nuca".