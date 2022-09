"Es un sitio tranquilo", defiende el dueño de la discoteca de Gijón tras el apuñalamiento de un hombre

Un hombre de 38 años, vecino de Gijón y natural de Colombia, resultó ayer herido de gravedad tras recibir una puñalada por la espalda por otro varón de su misma nacionalidad durante una discusión en una discoteca gijonesa del barrio de El Natahoyo, en Mariano Pola. La víctima acudió primero en taxi hasta el Hospital de Jove, donde los sanitarios, viendo la gravedad de las heridas, decidieron su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a donde llegó en estado grave. Para los vecinos de la calle, esta trifulca recuerda a la racha de peleas casi constantes que protagonizaba el mismo local hace ahora ya más de un lustro, cuando el negocio lo gestionaban otros hosteleros. "Esperamos que esto sea un caso aislado, pero esto ya lo hemos vivido antes", lamentaron. "La discoteca ahora es un lugar tranquilo, es el primer percance que tenemos", garantizó, por su parte, el responsable del negocio, a su cargo desde hace un año.

La discoteca celebraba en la noche del sábado una larga fiesta programada hasta las siete de la mañana con una actuación musical en directo y dos DJs. Artistas y clientes compartieron vídeos e imágenes de la celebración en redes sociales hasta pasadas las seis de la mañana, sin incidentes. "Todo estuvo tranquilo hasta ese momento, no es una discoteca conflictiva. Nosotros ponemos música, a veces latina y a veces de otro tipo, para que baile la gente y lo pase bien. Viene gente tranquila, parejas y así. Es la primera vez que me pasa algo así en un local mío", se lamentaba ayer el responsable del pub, que aseguró haberse enterado por la prensa de que el afectado estaba grave. "El portero me dijo que había pasado algo entre dos chicos y vimos que había unas gotas de sangre en el local, pero no parecía grave. Ojalá se quede en un susto", señaló. La Policía Local y la Judicial inspeccionó ayer el local, entiende el dueño que para buscar el arma con el que el agresor pudo atacar al joven. “No creo que hubiese nada. En el local no había nada roto”, asegura.

Fue a hacia las siete de la mañana cuando, por motivos que aún se desconocen, estos dos varones discutieron y uno acabó apuñalando al otro. Los empleados del local creen que la víctima, E. F. B. V, de 38 años, formaba parte de una fiesta de cumpleaños y que el agresor, H. R. C. H. y de 44 años, vino más tarde. La Policía Local detuvo al que por ahora es el único acusado por la agresión a las 7.35 horas, y la trifulca pasó desapercibida para buena parte del barrio. "Se vio pasar a la Policía, pero no se escuchó nada extraño", comentó la empleada de una panadería cercana.

Los vecinos de El Natahoyo reconocen que desde hace ya unos años la discoteca ya no es un lugar violento como lo fue en su día. "Para los que vivimos encima molesta a veces la música, pero como a cualquiera que viva encima de una discoteca. Pero nada más", señalaba ayer una residente del bloque 37 en el que se ubica el pub. Por el momento, los vecinos de El Natahoyo esperan que el de ayer haya sido un caso aislado. "No queremos que se repitan las viejas historias", advertía ayer Álvaro Tuero, líder vecinal del barrio