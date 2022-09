"La eliminación del anillo no se pactó con la sociedad", defiende la letrada del Grupo

El Grupo Covadonga, impulsor de la demanda contra el plan de renaturalización del Piles que se saldó con una sentencia que anula la adjudicación del proyecto provisional, no comparte las valoraciones del edil Aurelio Martín y entiende que el concejal de Medio Ambiente sí erró al vulnerar un acuerdo plenario que se había aprobado por unanimidad y que apostaba por estudiar cómo compaginar la salubridad del río con la práctica de piragüismo. Martín señaló anteayer, como respuesta al fallo judicial, que el gobierno local tiene competencias propias y no tiene que responder a las "recomendaciones" de un Pleno. El Grupo, sin embargo, entiende que la sentencia a su favor lo que reivindica es que se vulneraron acuerdos plenarios que se acordaron por unanimidad, también con los votos del gobierno local. "Lo que mantuvimos en todo momento es que hubo una falta de motivación y que la concejalía de Medio Ambiente nunca llegó a justificar su cambio de criterio", señala Lucía García, abogada del Grupo, que está ahora a la espera de que el gobierno decide si recurre o no el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para seguir con su batalla judicial.

La sentencia la emite el Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Gijón a manos de la jueza Estefanía López, la misma que tumbó el "cascayu" y que acabó decretando su reapertura provisional al tráfico. Esta sentencia sigue aún recurrida ante el TSJA. Este nuevo varapalo judicial, sin embargo, no ha preocupado tanto al gobierno local, que se aferra a varios argumentos. El principal, que la sentencia anula la adjudicación del contrato de la redacción del proyecto que se presentó ante Europa para captar lo que acabaron siendo 2,8 millones de fondos. Pero no dice nada del proyecto definitivo, porque aún no se ha redactado ni aprobado. El segundo motivo es una discrepancia interpretativa: el gobierno local defiende que sus competencias son independientes a las del acuerdo plenario, que solo lanza "recomendaciones", pero nunca actos "vinculantes". El concejal Aurelio Martín puso como ejemplo un caso concreto del Consistorio gijonés, cuando el mismo juzgado de lo contencioso declaró la "inadmisibilidad" del recurso que la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) había interpuesto contra un acuerdo del Pleno que promovía la declaración de la ciudad como espacio libre de apartheid israelí. Decía el fallo judicial que un acuerdo plenario no tenía "efectos jurídicos". García, sin embargo, entiende que el caso del Piles es distinto. "No se puede comparar porque los acuerdos plenarios sobre el anillo navegable se aprobaron por unanimidad y no por mayoría de algunos partidos. Todos votaron a favor y para desvincularse de un acuerdo deben justificarlo. Y no lo hicieron, se vulneró lo acordado sin ninguna motivación previa", asegura.

El Grupo y su abogada sostienen que el gobierno local "dio un giro" a su proyecto para el Piles de manera "unilateral". "El Grupo estuvo en conversaciones con el Ayuntamiento en todo momento para ver cómo se podía mejorar la salubridad del río. Y en un momento dado lo que hizo el gobierno, sin adoptar ningún tipo de decisión ni acuerdo previo, fue publicar en la Plataforma de Contratación del Estado la redacción del proyecto, y en ella se incluía suprimir el anillo", resume la abogada, que añade: "Y se hizo sin acuerdo municipal, sin informes, sin nada que justificase ese cambio. No se puede justificar, solo hay que ver cómo está el río ahora aun sin el anillo. El Ayuntamiento ha actuado por la vía de los hechos. El acuerdo plenario era el que era y la concejalía de Medio Ambiente cambió de criterio, pero eso ya no fue con el pacto de la sociedad representada en Pleno".

La entidad queda ahora a la espera de ver ese proyecto definitivo para el Piles concretado. Por las declaraciones de Martín, las esperanzas de que vaya a incluir un anillo navegable parecen diluirse. Pero, con una sentencia que entienden que les da la razón, el Grupo estará ahora "vigilante para velar que se cumplen los acuerdos plenarios". El proyecto del Piles, por lo tanto, podría volver a judicializarse.