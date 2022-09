Jove desarrolla una técnica de detección precoz de tumores agresivos de mama y próstata

La investigación que lidera el Hospital de Jove para indagar en el tratamiento y diagnóstico del cáncer acaba de dar dos pasos en firme hacia lo que apunta con que será un nuevo método de detección precoz de tumores agresivos. El hospital, esta vez, se ha buscado aliados: la catedrática en Química María Luisa Fernández-Sánchez y el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). ¿El resultado? Sendas confirmaciones de que una proteína presente en las células inflamatorias que los investigadores del hospital gijonés habían descubierto que parecía estar relacionadas con la previsión de un mal diagnóstico de cáncer está efectivamente vinculada con tumores agresivos, en este caso, de mama y de próstata. Francisco Vizoso, responsable de la Unidad de Investigación de Jove, explica: "Desde el punto de vista filosófico y emocional, estos dos trabajos nos hacen sentirnos especialmente orgullos porque se acercan mucho a lo que nosotros queremos llegar: resultados clínicos que se puedan aplicar en los pacientes".

A grandes rasgos, para entender el alcance de esta línea concreta de investigación de Jove se debe entender el concepto de las células estromales, un tipo de células que "acoge" a las células tumorales. Este grupo, que Jove suele simplificar explicando que "hace de cama" a las células cancerígenas, se dividen en dos grupos: las células inflamatorias y los llamados fibroblastos. Los investigadores gijoneses averiguaron hace ya años que estos tejidos que rodean a los tumores sirven muchas veces como aliciente a su crecimiento, por lo que la hipótesis con la que se ha trabajado desde entonces es si estos grupos de células pueden servir para averiguar, con mayor prontitud, si la presencia de un cáncer va a tener después un desarrollo agresivo o no. Esto permitiría, por ejemplo, apostar por tratamientos más agresivos antes de tiempo.

"Estamos cada vez más cerca de lograr un abordaje clínico", asegura Francisco Vizoso

La parte teórica se completa con otro término, la metaloproteasa MMP-11, una proteína. "La hemos estudiado mucho y habíamos visto que estresada por células inflamatorias que estaban en los tumores significaba que habría un mal pronóstico de cáncer de mama", simplifica Vizoso. "Es un concepto importante: la mirada hasta ahora había estado siempre centrada en la célula cancerígena, pero los distintos tipos de células que hay alrededor del tumor, que de normal no se le dan importancia, han demostrado ser protagonistas y, de hecho, ayudar al tumor a crecer y desarrollarse", añade.

¿Qué se ha descubierto ahora? Que los tumores que no responden bien al tratamiento tienen una serie de peculiaridades genéticas. "Noemí (Eiró) logró sacar fibroblastos, uno de los tipos de estas células tan importantes, y los cultivamos, los hicimos crecer. Así pudimos identificar 20 genes. Y lo que hemos observado es que no todos los fibroblastos con cáncer de próstata son iguales, que cambian si están dentro o alejados del tumor", aclara el investigador. Todo este desarrollo, realizado en colaboración con los urólogos del HUCA, deja como conclusión que las particularidades genéticas de tumores de próstata que no responden bien al tratamiento expresan una alta cantidad de la metaloproteasa ya citada. "Esto, en esencia, contribuye a la caracterización de los cánceres de próstata y nos ayuda a buscar alternativas terapéuticas que se basen en estos fibroblastos", cuenta Vizoso, que explica que el hallazgo es especialmente relevante por el tipo de cáncer que aborda. "Es un cáncer difícil de diagnosticar. A veces no aparecen células tumorales, aunque las haya. A veces la biopsia sale negativa. Y ahora hemos identificado un tipo de fibroblastos asociados a este cáncer que indican que el tumor va a ser agresivo. Es emocionante", concluye el investigador.

El otro estudio, en colaboración con expertos de la Universidad Tecnológica de Sídney (Australia) y la catedrática María Luisa Fernández-Sánchez, se centra en el cáncer de mama. ¿El resultado? Pasar de la teoría a la práctica: se ha dado con una técnica para detectar la metaloproteasa MMP-11 para detectarla en casos de cáncer de mama. Se parte, entonces, del biomarcador que Jove ya había adelantado que podría servir como pronóstico de tumores agresivos y se concreta ahora en una técnica que podría permitir aplicarlo en la práctica, con pacientes. "Supondría un adelanto técnico muy grande para mujer con mal pronóstico en sus estudios de mama. Este estudio, en esencia, analiza de forma muy sofisticada la presencia de esta proteína y pone a punto una nueva técnica que acopla diferentes mundos de la química para poder lograrlo. Estamos muy orgullosos de que se haya podido hacer", apunta el médico, que entiende que ambos estudios "acercan la aplicación clínica" una carrera investigativa que Jove lleva fraguando años.