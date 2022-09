Luis Manuel Flórez, "Floro", se presenta a las primarias del PSOE para ser alcalde de Gijón

El baile de nombres, llamadas, reuniones y globos sonda desde el PSOE de Gijón llegaron ayer por la noche a su fin con el paso adelante que dio Luis Manuel Flórez "Floro", histórico del movimiento social de la ciudad, líder de Proyecto Hombre y presidente de la Fundación CESPA hasta su jubilación en 2019. Es una apuesta, según las fuentes consultadas por este periódico de la ejecutiva socialista, por una persona "con talento y trayectoria" que permitirá "pacificar" la división generada en la agrupación tras el proceso para desbancar a Ana González y que logrará reunir "el mayor apoyo posible" en la agrupación local. Pero que Luis Manuel Flórez llegue arropado por un gran número de militantes, no quiere decir que los afines a la Alcaldesa renuncien a presentar un candidato para que el partido celebre unas primarias antes de que expire el plazo, mañana martes al mediodía. "Ahora uno se siente desbordado, porque Gijón es mucho Gijón, pero también ilusionado y con ganas de poder devolverle a esta ciudad algo de lo que nos ha dado", confesó ayer el candidato en conversación con este diario.

En la Casa del Pueblo fueron muchos los nombres que estuvieron sonando desde hace varias semanas. Pero el de Luis Manuel Flórez lo hizo desde mucho antes de que los históricos militantes comenzaran a recoger firmas para evitar que Ana González repitiese como cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo del próximo año. De hecho, si la alcaldesa se echaba a un lado ante la contestación interna, se propuso que fuera Floro la alternativa, pero la Federación Socialista Asturiana (FSA) respaldó a la regidora. Ahora, desde la dirección autonómica reaccionan con frialdad ante el aspirante, al que ven "el candidato de Monchu García". Bien es cierto que, desde que se lograron las firmas necesarias para ir a unas primarias, insistieron en su neutralidad y en no apoyar a ningún candidato. Pero también lo es que la dirección región veía con mejores ojos el nombre de Lara Martínez, actual gerente de la empresa municipal Divertia, secretaria de Cultura en la FSA y exconcejala en la Corporación anterior, en la que coincidió con el actual secretario general del PSOE de Gijón.

Las preferencias en Gijón iban por otro lado. La Casa del Pueblo de la calle La Argandona ha mantenido un ritmo frenético durante los últimos días. Ayer, de hecho, Monchu García citaba a sus compañeros de ejecutiva más próximos para una reunión a las seis de la tarde y que se prolongó pasadas las nueve de la noche. La persiana entreabierta de la sede de los socialistas gijoneses revelaba que no había descanso. Militantes como Tino Vaquero o José Ramón Tuero, miembros de la ejecutiva, estaban dispuestos a asumir el reto, según las fuentes consultadas. Pero buscar fuera del partido y evitar un candidato marcado con la ejecutiva –y, en consecuencia, en contra de la otra sensibilidad de la agrupación– se antojaba como lo más idóneo por parte de la dirección para coser las heridas. Además, Flórez, que no tiene carné de militante, permite dar la imagen de un partido "que mira a la calle, a la sociedad y dispuesto a incorporar talento", reflexionan las mismas fuentes de la ejecutiva.

El plazo para la presentación de candidatos finaliza el martes al mediodía

Con la elección de Floro nada cambia en los plazos del proceso, a pesar de que el expresidente de Proyecto Hombre no es afiliado. Las propias bases de las primarias fijadas desde Ferraz especifican que "también podrá presentarse cualquier persona que, no siendo militante ni afiliado directo se comprometa expresamente con los principios y valores socialistas y cumpla los requisitos normativos del PSOE". En su caso, deberá rellenar, además "del oportuno impreso" y aceptar "expresamente las normas del proceso (y, en concreto, las normas sobre medios materiales y de financiación)", "la suscripción del documento de compromiso socialista". Un trámite muy sencillo.

El reto es claro y de ello es consciente Flórez, que ha dado el paso tras constatar el apoyo de la militancia. "Cuesta tomar una decisión, pero una vez que la tomas, la tomas. Ahí estamos, el reto es grande, pero pelearé, porque ganas de trabajar no me faltan. De hecho, no han faltado nuca", reconoció el candidato socialista. Es consciente, además, de que cabe la posibilidad de que tenga que pelear su candidatura en unas primarias, recogiendo avales entre la militancia y, luego, esperar a que los afiliados voten.

Pero para que las urnas se instalen en la Casa del Pueblo de Gijón –la primera votación sería el 9 de octubre– debe haber más de un candidato. Si no lo hubiera, la proclamación sería automática. ¿Hay más opciones? No está claro, pero afiliados afines a Ana González, los que la arroparon durante todo este proceso para apartarla, también están manteniendo sus propias reuniones para ver si presentan a alguien. El temor está en que desde la FSA ya ha dejado meridianamente claro que no apoyarían a ningún candidato durante el proceso de primarias y con el proceso de firmas hace unas semanas ya han visto el respaldo de la ejecutiva local. Pero no hay nada decidido.

La proclamación de Floro como candidato a la Alcaldía de Gijón por el PSOE será oficial el próximo martes, día 20, siempre que no exista ninguna otra alternativa. Será al mediodía cuando concluya el plazo. Los integrantes de la comisión autonómica de ética (el mismo organismo de la FSA que validó 662 firmas de las recogidas por los críticos con Ana González) serán los encargados de verificar que la precandidatura cumple los requisitos establecidos, y una vez comprobado "lo pondrá en conocimiento del comité organizador federal a efectos de preparar el dispositivo técnico y logístico para el desarrollo del proceso al correo primariaspsoe@psoe.es", según se establece en las bases del PSOE.

Si al final hay más de un candidato, a los que sean se les facilitarán los impresos oficiales para la recogida de avales en su favor, los datos estadísticos del censo, el número de avales necesarios para ser proclamada la candidatura y los datos de contacto de las agrupaciones municipales o de distrito. Para optar a unas elecciones municipales, "será necesario, del total de la militancia, afiliación directa y JSE, un mínimo del 12% de avales y n máximo del 15%". El plazo para la recogida y presentación de avales será del 21 hasta las doce del mediodía del 27 de septiembre. Además, "para proceder a la verificación de sus avales, el precandidato deberá aportar la declaración de bienes, actividades e intereses y el documento de compromiso socialista debidamente cumplimentado y firmado".

Declaración de bienes

Cabe recordar que según el censo facilitado por Ferraz cuando el proceso de recogida de firmas eran 1.182 los militantes en Gijón a fecha 1 de junio. "Solo se abrirá el proceso electoral interno de primarias en el supuesto de existir más de un candidato proclamado". La primera vuelta en ese caso de las votaciones sería el 9 de octubre y, si hubiese más de dos, una segunda vuelta para el 16 de octubre, pero esa opción no parece muy factible ahora mismo. La única duda que tienen los militantes socialistas de Gijón es si los afines a Ana González impulsarán una alternativa o dan por bueno a Luis Manuel Flórez.