El concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, presumió ayer del plan de la renaturalización del Piles, cuyo trámite de adjudicación para la redacción del proyecto ha sido paralizado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón, dando la razón al Grupo Covadonga, impulsor de la demanda, al entender que el edil de Izquierda Unida vulneró el acuerdo plenario aprobado por unanimidad y en el que se compaginaba la limpieza del río con la práctica del piragüismo en el anillo navegable.

"Hemos acertado tanto en el proyecto como en los criterios y objetivos, hasta el punto de obtener una de las mayores valoraciones en España", celebró Martín tras la resolución de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que sitúa el proyecto de la renaturalización del Piles entre los tres más valorados de toda España tras haberse presentado 280 planes a nivel estatal.

A la espera de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento revisen a fondo la sentencia de la jueza Estefanía López –la misma que decretó la reapertura del "cascayu"– para valorar si finalmente la recurren o no, Aurelio Martín sacó pecho sobre la confección del proyecto con la resolución del Ministerio en la mano: "El plan ha sido el tercero que más puntos ha obtenido en España. Hemos recibido una grata sorpresa cuando nos lo han comunicado, ya que esto solo puede hablar de la calidad del proyecto y de que se ajustaba perfectamente a los criterios de la convocatoria". La jueza ha admitido el recurso del Real Club de Cultura Covadonga, desde donde alertaron que en el proyecto se apreciaba la "voluntad manifiesta" de suprimir el anillo navegable del Piles para la práctica del piragüismo, lo que a ojos de la jueza vulneraría los acuerdos alcanzados en Pleno por los grupos municipales, un pacto que desde el gobierno local valoran como "recomendaciones" y no como un acto "vinculante".

"Invito a cualquiera a que se lea las bases de la convocatoria. Allí encontrará que lo que más puntúa en la renaturalización de los ríos es quitar todos los azudes y obstáculos para que el río fluya y las corrientes sean continuas", señaló Aurelio Martín, quien lanzó la siguiente reflexión a los gijoneses: "Tener otros tres millones para recuperar del río y que sea del disfrute de los ciudadanos de Gijón es incompatible con mantener el anillo navegable". "Es una postura clara, mantener el anillo o tres millones para la renaturalización del Piles, pero ambas cosas son incompatibles", subrayó el concejal, quien se mantiene a la espera de saber si la sentencia sobre el proyecto se terminará recurriendo, mientras que los grupos municipales de la oposición temen que peligre la llegada de los 2,8 millones de los fondos europeos que ya habían sido aprobados para el plan.

Aparcamiento

Por otro lado, Aurelio Martín recordó ayer que el Plan General de Ordenación de 2019 contempla el aparcamiento situado en el parque Hermanos Castro como "un espacio verde". "En su momento se votó que fuera así y no un aparcamiento permanente, lo que me cuesta entender es que haya partidos que digan que tiene que tener este carácter. No se puede cambiar de opinión sobre el PGO cada dos años, solo pido un poco de rigor y coherencia", apuntó el edil de Movilidad y Medio Ambiente, quien también explicó los motivos que llevaron a que durante la celebración de la pasada Feria Internacional de Muestras de Asturias sí se utilizara como aparcamiento. "Hay quien justificó que un espacio verde puede ser multiusos, pero lo que no puede ser es un aparcamiento permanente", expuso. Fue precisamente la concejal del PP Ángeles Fernández-Ahúja quien exigió en la pasada comisión de Movilidad que "si el PGO lo define como una zona verde, se adecue como tal".