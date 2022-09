La mayoría de grupos municipales mantienen silencio tras la presentación de Luis Manuel Flórez "Floro" a las primarias del PSOE gijonés. En el caso de Ciudadanos, PP, Vox e IU al considerar que se trata de cuestiones internas de otro partido, y, en el de Foro, por no haber sido aún elegido candidato socialista. No obstante, tanto desde la formación naranja como desde los populares se elogió ayer la personalidad de Floro, elogios que no se suelen prodigar entre rivales políticos. En especial con el trasfondo de unas elecciones.

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, señaló de Floro "su enorme calidad humana". "Es una persona que ha sido, y es, un referente en la lucha social de aquellos más desfavorecidos. Una persona que no ha desfallecido en momentos duros y no ha dejado de ayudar a todos los que necesitaran de su mano para salir adelante", describió. Además, el portavoz municipal de Ciudadanos recordó que fue él quien solicitó la concesión a Floro de la medalla de plata de la ciudad y apuntó que para él "fue un orgullo" haber formulado aquella propuesta "que fue apoyada por todos los grupos municipales", y poder hacerle él la entrega de esa medalla "a título personal por todo lo que contribuyó, y contribuye a pesar de estar jubilado, a nuestra ciudad". El presidente del PP de Gijón, Pablo González, indicó por su parte que "en el caso de Floro no podemos sino reconocer su labor, su dedicación, su esfuerzo y su compromiso en la actividad social de Gijón. Todo un referente de los proyectos sociales que impulsa de manera ejemplar nuestra ciudad". Desde el PP también se apuntó que "lo que deseamos es que la competencia interna del PSOE no repercuta en la actividad municipal" ofreciendo su apoyo al gobierno de Ana González "para finalizar esta Corporación de la mejor manera posible, dejando desbloqueados los grandes temas" de ciudad. La portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero también indicó que "toda nuestra atención se centra en los ocho meses que quedan de mandato municipal, en los cuales seguiremos trabajando para conseguir que el actual gobierno no se duerma en los laureles".