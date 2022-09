El detenido por el apuñalamiento en la discoteca de El Natahoyo tiene antecedentes por malos tratos

El colombiano de 44 años detenido en la mañana del domingo por apuñalar presuntamente por la espalda a un compatriota continúa en los calabozos de la comisaría de El Natahoyo a la espera de pasar a disposición judicial a lo largo de este martes. Este individuo, de iniciales H. R. C. H., cuenta con antecedentes por malos tratos y ahora podría enfrentarse o bien a un delito de lesiones graves o bien al de homicidio en grado de tentativa. Es por ello que los investigadores continúan con sus pesquisas para saber cuál fue el motivo de la discusión.

Los hechos ocurrieron pasadas las siete de la mañana del domingo en una discoteca de la calle Mariano Pola, cerca del Revillagigedo. El ahora detenido atacó a un hombre de 38 años, también nacido en Colombia y vecino de Gijón, al que le provocó una herida grave en la espalda con un objeto punzante. La víctima, de iniciales E. F. B. V., cogió un taxi para acudir al Hospital de Jove, donde le derivaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dada la gravedad de las lesiones que presentaba. Fue intervenido quirúrgicamente de inmediato.

Fueron agentes de la Policía Local quienes detuvieron al presunto agresor del apuñalamiento. Ahora, las pesquisas las llevan a cabo desde el Cuerpo Nacional de Policía, que tratan de averiguar el origen del conflicto y si víctima y presunto agresor se conocían de antes y si ya habían tenido disputas previas.

El incidente ocurrió cuando el establecimiento estaba a punto de cerrar. Según el dueño del negocio, tal y como explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA, "todo estuvo tranquilo hasta ese momento, no es una discoteca conflictiva". "Ponemos música, a veces latina y a veces de otro tipo, para que baile la gente y lo pase bien. Viene gente tranquila, parejas y así. Es la primera vez que pasa algo así en un local mío", defendía el hostelero tras el suceso.

"Inseguridad y menudeo"

Pero muchos vecinos de la zona no están de acuerdo con esas impresiones. De hecho, sostienen que llevan "17 años de inseguridad ciudadana y menudeo de drogas, sin que desde la administración se haya hecho nada". Revelan también problemas "de ruidos", especialmente en la calle, que han provocado "secuelas en muchos vecinos". "No es algo puntual y no tenemos por qué seguir aguantándolo. Hay que respetar el descanso de todos, y no sabemos por qué se mantienen las discotecas en la ciudad, cuando la tendencia en otros sitios es llevarlas a los polígonos, donde no impidan dormir a nadie", explica uno de los vecinos de la calle Mariano Pola de la zona próxima a esta agresión.