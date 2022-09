Varias de las esencias de Gijón se esconden en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. En ella se imparten cuatro grados: Comercio y Marketing; Turismo; Trabajo Social; y Gestión y Administración Pública (GAP). Cuatro formaciones a las que ayer se refirió la alcaldesa, Ana González, como "un compendio de estudios que parecen muy diversos, pero que tienen mucho que ver con la esencia de Gijón". "Son estudios que tienen mucho que ver con profesiones esenciales en el desarrollo histórico de nuestra ciudad, centradas en el dinamismo y la actividad vital", comentó la regidora durante la lección inaugural del nuevo curso, este año dedicada al Grado en GAP y en el que también participaron el decano, Leví Pérez; Cristina González, directora general de Universidad del Principado; Pedro Alonso, vicerrector de Políticas del Profesorado de la Universidad de Oviedo; y el ponente, el catedrático en Derecho Administrativo Alejandro Huergo, cuya lección versó sobre la regulación de los algoritmos.

Decenas de estudiantes acudieron al acto tanto de forma presencial como en la alternativa online, de cara a recibir ánimos y esperanzas para el nuevo curso. En total han sido cerca de 300 estudiantes de nuevo ingreso los que comenzaron en la Facultad, según los datos que ayer facilitó Leví Pérez: 174 en Comercio y Marketing; 75 en Trabajo Social; 20 en Turismo; 16 en GAP; y 5 en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Unas cifras con de estudiantes de una Facultad que cuenta con unos 1.300 alumnos y 130 profesores. "Todos estos grados responden a la esencia y vitalidad de la ciudad", celebró Pérez, quien también enumeró algunas de las novedades con las que comienza el curso: desde la resolución del problema de calor en las aulas de la fachada sur hasta la renovación de varios de los equipos audiovisuales de las clases, así como la petición a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para que las evaluaciones en el Grado en GAP sean también de forma online.

Sobre la vuelta al cole, y también a la Universidad, Ana González aseguró que "se trata de un cambio en el ritmo de la ciudad", ya que "tiene un efecto muy particular en las familias y el alumnado, en el que se genera una especie de expectación positiva". Sobre esas esencias de Gijón que esconde la Facultad Jovellanos, la alcaldesa se pronunció acerca de las titulaciones: desde la "necesaria renovación" en la Administración hasta la "dinamización" en los sectores comercial y turístico, pasando por la "formidable" labor de los trabajadores sociales: "Logran que nuestra ciudad se llene de oportunidades e inclusión. Porque la inclusión no es atender la vulnerabilidad, sino hacer que las personas puedan transitar hacia la no vulnerabilidad".

Tras las intervenciones motivacionales a los alumnos por parte también de Cristina González y Pedro Alonso, llegó el turno de la lección inaugural a cargo del catedrático Alejandro Huergo, quien instruyó a los estudiantes sobre la regulación de los algoritmos. De esta forma se cierra el ciclo de lecciones que comenzó en 2019 y en la que cada año estuvo asignada a un grado en concreto.