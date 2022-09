"Floro" formaliza su precandidatura a las primarias del PSOE de Gijón

Luis Manuel Flórez, «Floro», acudió esta mañana a la sede del PSOE de Gijón para formalizar su candidatura a las primarias para elegir candidato a la Alcaldía, tras lo que pidió a toda la militancia y a la ciudadanía en general «que nos echen una mano» para que Gijón avance con el proyecto socialista para la ciudad. "Floro" presentó su candidatura acompañado de los militantes socialistas Jéssica Castaño, Iván Muñiz y Blanca Palmero, esta última una de los seis veteranos militantes que abrieron el proceso de recogida de firmas para forzar la celebración de primarias en Gijón.

«Quisiera pedir a toda la militancia socialista que tanto me ha animado a estar hoy aquí, que nos echen una mano. Pero no sólo a la militancia socialista, porque una ciudad se construye porque todos queremos participar y queremos construir. No es un partido solo, no es una persona sola, no es una asociación sola, no; es la suma de voluntades es la suma de ganas de luchar, de trabajar por mejorar la calidad de vida, por buscar una inclusión por parte de todas aquellas personas que a lo mejor no han tenido esa oportunidad, por tener una mirada al futuro esperanzadora de que es posible cambiar si nos unimos todos», señaló el ya precandidato a las primarias, agregando que «lo que yo aquí acabo de presentar es una llamada a todos y a todas también para decir ‘oye, necesitamos que trabajemos juntos, codu con codu, que luchemos por mejorar como una cosa tan sencilla como es nuestro propio hábitat».

Luis Manuel Flórez –que durante décadas fue el alma mater de Proyecto Hombre, galardonado en 2019 con la medalla de plata de Gijón a propuesta de Ciudadanos, no afiliado al partido y cuya candidatura cuenta con el respaldo de la ejecutiva local del PSOE de Gijón– insistió en la misma idea al añadir que «con esa ilusión y esa motivación me he animado a tomar esta decisión y a dar este paso, contando con las personas. Sin las personas, difícilmente vamos a poder avanzar».

No es la primera vez que tientan a Floro para dar el salto a primera linea de la actividad política en la ciudad. En otra ocasión declinó aceptar, pero el cambio en sus circunstancias personales han propiciado que en esta ocasión se decidiera a dar el paso. «En otro momento no lo contemplaba porque estaba en una situación radicalmente distinta, tanto familiar como de trabajo y no podía dejar dos obligaciones tan básicas como esas, eso lo primero. Y ahora me lo volvieron a plantear y estuve mucho tiempo pensándolo. Esto no es una decisión fácil, te da vértigo, porque Gijón es muy grande y hay mucha problemática, mucho que hacer y yo vengo de un sector muy determinado, que ves la ciudad por una pequeña ventana y esto es un ventanón. Me lo pensé mucho y la decisión la tomé el domingo por la tarde. Y hasta ese momento lo pasas ciertamente mal, porque no es fácil. Sin embargo también tengo que decir que tomé la decisión y me sentí muy a gusto y muy ilusionado en el momento que di el paso, porque creo en las personas, creo que con buena voluntad podemos avanzar y podemos cambiar cosas. Es cosa de sumar, lo tenemos todo en nuestras manos y somos ya adultos y sabemos lo que queremos, por lo tanto podemos luchar juntos unos y otros», señaló al respecto.

Tras formalizar su precandidatura, Flórez se mostró ilusionado al confiar «en que se puede hacer un gran proyecto. Creo que en el partido tenemos grandes personas superpreparadas, creo que vamos a hacer un gran equipo y con el tiempo se verán los resultados», declinando, por el momento, cómo sería el equipo que le gustaría que le acompañara en la lista electoral socialista en el caso de que la encabece.

Respecto a la fractura interna en el PSOE ante el proceso que se dio para forzar la celebración de primarias desbancando a la actual alcaldesa, Ana González, «Floro» lanzó una llamada a la reconciliación: «soy precandidato, pero lo único que puedo decir a eso es que yo sólo conozco un partido, el PSOE, que tiene unos ideales y un proyecto para Asturias y para Gijón y que, como en cualquier familia, puede haber miradas distintas y eso no nos debe de escandalizar. En cualquier familia tenemos miradas distintas, pero somos familia. Hay una pertenencia, hay un deseo de llevar a la práctica el deseo de llevar a la práctica ese programa que el partido tiene. Y ahí andamos», haciendo un guiño a la integración al agregar que «en mi candidatura no sobra absolutamente nadie, al contrario; tenemos que sumar mucho si queremos avanzar, en serio. Y si queremos recobrar una ilusión, una esperanza, una gana. Queremos un nuevo Gijón».

Respecto al proceso de primarias en sí, opinó que «creo que suponen una oportunidad grande para poder mejorar y para poder ampliar las acciones, las actividades, el compromiso que el Partido Socialista tiene ya desde siempre con esta ciudad y con las personas de esta ciudad».

Respecto a la Alcaldesa y el grupo municipal, Floro señaló que «la actual corporación está haciendo su labor, vamos a apoyar, vamos a seguir apoyando hasta el final, evidentemente; es nuestra Alcaldesa, Ana es nuestra alcaldesa y, por tanto, ahí está y supongo que se seguirá haciendo un trabajo. Yo soy el futuro, no estoy ahora en el presente o pasado. Vengo con otra serie de planteamientos que con el tiempo iremos desgranando», señaló para a continuación enfatizar que «para desgranar, primero hay que escuchar, hay que escuchar profundamente a las personas, hay que escuchar a las organizaciones de base, etcétera. Hay que escuchar a todo el mundo y, desde eso, a ver si somos capaces de liderar un proyecto que de respuesta a la mayoría de los ciudadanos de Gijón. Yo soy el futuro, no represento el pasado, ni mucho menos».

Considera que el proyecto político debe «dar respuesta a toda la pluralidad de problemas que tenemos en la ciudad» y preguntado respecto a las grandes cuestiones de ciudad como el plan de vías o El Muro, avanzó que «habrá que afrontarlos desde la sensatez, desde la escucha de los ciudadanos».

Floro señaló que él se presenta como independiente y que en principio no va a cambiar esa condición, respondiendo con un «no lo sé» a la pregunta de si prevé acabar afiliándose al PSOE en un futuro.