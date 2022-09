La posibilidad de que se presente una candidatura alternativa a la de Luis Manuel Flórez, "Floro", permanecerá abierta hasta que expire el plazo, hoy al mediodía, con al menos una persona que ayer estaba valorando dar el paso, si bien fuentes del sector del partido crítico con la ejecutiva local consideraban ayer mucho más probable que, finalmente, decidiera no presentarse a las primarias.

La ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ya ha apuntado que debe ser imparcial en el proceso de primarias abierto en el PSOE de Gijón después de que 662 afiliados firmaran para forzarlo, impidiendo que la alcaldesa, Ana González, repitiera automáticamente como cabeza de cartel en las municipales de 2023. Eso motivó que la Alcaldesa anunciase que no concurriría a las primarias. Quienes no tienen por qué ser imparciales son los afiliados que durante toda esa crisis se mantuvieron al lado de Ana González, varias decenas de los cuales celebraron una reunión el pasado domingo en la que se habló de la posibilidad de que se presentara una alternativa, con disparidad de criterios sobre si intentar o no promover la confrontación.

En todo caso, la decisión final dependerá de que algún afiliado del partido, con peso y afín a este sector, decida dar ese paso, algo que a día de ayer les parecía poco probable a diversas fuentes de esta sensibilidad del partido. De darlo, le brindarían su apoyo, agregan.

Algunas de las fuentes consultadas consideran que habría sido más probable la confrontación si la ejecutiva local hubiera apostado por un candidato "con un perfil más político" que el que tiene Luis Manuel Flórez, quien ni siquiera es afiliado al PSOE. Varias de las personas que entre este sector de los socialistas gijoneses se veían con posibilidades han descartado dar el paso, como es el caso del exconcejal gijonés Alberto Ferrao. Pero no todos han cerrado aún completamente la puerta.

Si el perfil de Floro ha contribuido en alguna manera a frenar que haya una candidatura de confrontación, otras cuestiones están espoleando a algunos de los críticos con la ejecutiva local. Por un lado, que el nombre no se haya consensuado, algo a lo que no sólo alude este sector de militantes, sino la propia FSA, que el propio domingo recibió con frialdad el anuncio de la candidatura de Floro, que calificó como "el candidato de Monchu García", secretario general de la agrupación socialista de Gijón.

Mientras desde la ejecutiva local se destacaba que el que "Floro" no tenga carné socialista permite dar la imagen de un partido "que mira a la calle, a la sociedad y dispuesto a incorporar talento", desde el sector crítico el que no se opte por un afiliado del partido es motivo de crítica.

Además, el propio perfil de Luis Manuel Flórez suscita "dudas" entre afiliados de este sector que reconocen sin vacilar que se trata de "un buen paisano" y reconocen su gran labor al frente de Proyecto Hombre, pero consideran que no llegará a todo el espectro electoral.

Otro motivo de crítica desde este sector es que "después de haber exigido primarias, sea en una reunión de miembros de la comisión ejecutiva en la que se decide el candidato", en referencia a que los contactos con "Floro" para animarlo a que se presentara a las primarias los efectuaron dirigentes del PSOE gijonés.

No todos los afines a la Alcaldesa consideran que se tengan que volver a medir fuerzas con un candidato alternativo al que ha buscado la ejecutiva local socialista. Algunos de los integrantes de esta sensibilidad consideran que debe dejarse a la ejecutiva local que sea quien gestione la situación "complicada" que a su juicio se ha creado en el partido al desbancar a la Alcaldesa como candidata.

"Sin más batallas"

Otras fuentes sostienen que, aunque Floro no sea el candidato por el que hubiera optado la FSA, la dirección del PSOE asturiano "no quiere más batallas" en Gijón, como ya lo había dado a entender cuando se abogó porque se buscara un candidato de consenso.

Así las cosas, será al mediodía de hoy cuando se sepa si Luis Manuel Flórez pasará a ser automáticamente el cabeza de cartel del PSOE en las elecciones municipales de 2023 o si tendrá que medirse en las urnas con otro aspirante. Sobre el papel cualquier afiliado del PSOE de Gijón o incluso personas independientes que suscriban un documento de compromiso socialista, pueden presentarse. En la práctica ese paso lo da quien además de querer cuenta con el respaldo de algún sector del partido.