Un aparatoso incendio calcina parte del bar Mercante en Gijón: "Nos toca empezar de cero"

Gran susto en Mercante, histórico local hostelero de la Cuesta del Cholo. Un incendio originado en la planta superior del establecimiento, en la cocina, provocó ayer por la tarde un aparatoso incendio que paralizó al barrio Alto durante más de media hora, con varios dispositivos policiales alejando a los curiosos y decenas de vecinos que desalojaron voluntariamente sus casas por miedo. El incendio se saldó sin heridos de consideración, aunque ocho personas sí fueron atendidas por inhalación de humo, en su mayoría hosteleros de locales cercanos y del establecimiento afectado. «Nos avisaron de lo que estaba pasando los compañeros de Las Ballenas. No sabré cómo pagárselo nunca», reconoció Marisa Varas, una de las responsables de Mercante, que en ese momento estaba comiendo junto a Celso Suárez, el dueño, en la parte baja del local. «Él nos decía que olía a quemado, pero jamás pensamos que fuese dentro del local. Lo pasamos mal en pandemia, pero este verano la cosa nos fue muy bien, y ahora estábamos mirando opciones para jubilarnos. Ahora nos tocará empezar de cero», se lamentó la hostelera.

La sospecha de Varas es que el incendio se debió a algún incidente con la freidora. «Que todo pasase tan rápido después tiene sentido porque la casa es casi toda de madera. Cuando salimos fuera y vimos la magnitud de lo que estaba pasando no nos lo podíamos creer», señaló. Los sanitarios comprobaron que ni ella ni los compañeros de Las Ballenas habían resultado afectados por el humo. Suárez, por su parte, fue atendido durante más tiempo tras alertar sus conocidos de sus antecedentes cardiopáticos. Una ambulancia básica atendió a los hosteleros y una UVI-Móvil se aseguró del estado de Suárez. Pero, pese al disgusto, el hostelero estuvo consciente en todo momento y no quitó ojo a la intervención de los Bomberos, que lograron salvar el local, aunque éste presenta ahora graves daños en ambas plantas y un desprendimiento considerable en el tejado.

El primero en percatarse del incidente, y seguramente quien evitó una desgracia mayor, fue Ricardo Veiras, hostelero de Las Ballenas, el local anexo a Mercante. «Estaba recogiendo la terraza y vi que salía humo de su techo. Entré corriendo, por su ventana, a avisarles», comentaba ayer aún asustado el camarero. «Apagamos el gas y salimos a ayudarles. Entramos con tres extintores a apagar las llamas, pero todo fue muy rápido y ya no se veía nada por el humo. Nos pusimos en lo peor», añadió Cayo Wey, dueño del restaurante. El otro restaurante de la zona, El Planeta, también tuvo que desalojar a sus clientes y a los dos empleados que en ese momento estaban trabajando en su tejado. «Tuvo que ser muy rápido porque cuando nos quisimos dar cuenta ya no podíamos bajar por ese lado, tuvimos que escapar por el otro», reconoció Isaac Pérez, uno de los operarios afectados, que manifestó haber resultado ileso. Se cobijó, junto a otros obreros que estaban haciendo labores en la zona, en la Confitería Brisamar, la pastelería situada en frente de El Planeta. «Vimos tanto humo que pensé que se me estaba quemando a mí el local», aseguró Isabel García, una de las propietarias, que en ese momento estaba abriendo su negocio.

Vecinos y hosteleros trataban de acompañar y animar ayer a un Suárez visiblemente disgustado y que apenas podía pronunciar palabra, aunque saludaba y respondía amablemente a todas las palabras de ánimo. «Estábamos comiendo abajo y nos olía a quemado. Cuando salimos, empezó a salir todo el humo. Fue tan rápido», se lamentaba ayer el hostelero.

Los daños materiales son cuantiosos pero no tenemos que lamentar heridos. pic.twitter.com/EXfAMorB4o — Bomberos y Salvamento Playas Gijón/Xixón 🚒 (@bomberosgijon) 20 de septiembre de 2022

La intervención precisó de un amplio despliegue de Bomberos y agentes policiales. Los primeros explicaron haber desplazado a todos sus efectivos de turno «salvo al telefonista» y lograron sofocar las llamas actuando por varios frentes, con compañeros echando agua desde una escalera elevadora y desde el suelo enfocando sus mangueras directamente contra las ventanas del piso superior. Durante varios minutos, la humareda partió el barrio en dos. Los curiosos arremolinados en la parte alta de la Cuesta, en su esquina con la calle Artillería, ya no lograban ver a los vecinos que miraban la escena desde el otro lado, junto a Brisamar. Reinaba el silencio. Los agentes policiales tuvieron que precintar el acceso por estos dos puntos y por abajo, por Claudio Alvargonzález. También se precintaron las escalinatas junto al edificio de la Comandancia Naval. En este rincón precintado de Lequerica fue donde se instalaron los sanitarios para poder hacer su trabajo en privado. Atendieron finalmente a ocho afectados, todos de carácter leve.