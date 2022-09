"La mayoría pidió votar y eso no se le puede hurtar", dice Puerto

La militante socialista y abogada gijonesa Ana Puerto señalaba ayer, tras anunciar su candidatura alternativa a la auspiciada desde la ejecutiva local, que ella es "buena conocedora de la ciudad y del partido" y que se presenta a las primarias a la Alcaldía del PSOE porque puede aportar "ilusión, entusiasmo, ganas de trabajar, capacidad de llegar a acuerdos y experiencia tanto por mi profesión como por mi participación en entidades sociales como voluntaria". Y, además, "la experiencia que he tenido en tareas de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón en los años de Paz (Fernández Felgueroso)". Se postula para el cargo "sin el aval de nadie, para conseguir el aval que importa", el de los afiliados.

Una alusión al hecho de que Luis Fernández Flórez, "Floro", llega con el respaldo de la ejecutiva local del PSOE gijonés. Ante esto, Ana Puerto señala que "lo bonito es que cuando hay 1.200 personas que tienen que votar nunca hay nada escrito, por mucho que alguien se empeñe en hacer el guion, así que hay que esperar a que las personas escuchen los proyectos, decidan, voten y tomen las decisiones. Creo que es el momento de la militancia y hay que darle el papel y la voz que se merecen", no de que "después de que la mayoría pidió poder tomar decisiones y votar, que haya personas que puedan hurtar esa posibilidad a la militancia".

Ana Puerto no se decidió hasta la mañana de ayer a dar el paso y presentarse a las primarias, debido a que antes tuvo que sopesar cuestiones personales y profesionales, ya que "para mí tomar la decisión de presentarme, no es tan fácil como una persona que es funcionaria o que está jubilada, es decir, yo tengo una profesión". "Fue más por ese tema, pero creo que hay momentos en los que hay que dar el paso", reconoció. Un paso adelante que ha dado porque "me gusta mucho Gijón y me gusta mucho la política", apuntando también que además de su faceta profesional, ha estado en muchas entidades sociales como voluntaria y ahora "es el momento de comprometerse y sacar adelante los proyectos que tiene la ciudad". Primero, espera que confíe en ella la militancia y después la ciudadanía gijonesa, señala. Su experiencia incluye materias de igualdad, juventud, urbanismo, innovación y "en temas de movilidad, que ahora mismo es uno de los asuntos más importantes que tenemos en esta ciudad". Por todo ello considera que "estoy capacitada para los retos que tiene esta ciudad".

Respecto a las posibilidades de integración en el partido ante las próximas elecciones, tras las tensiones por la recogida de firmas para que hubiera primarias, Ana Puerto se muestra conciliadoras, señalando que "yo soy una persona de acuerdos, que tengo amigos y amigas de un sitio y de otro", esto es, tanto los que firmaron para que hubiera primarias como los que defendieron a la Alcaldesa. "Es verdad que en algunos momentos las posiciones han estado enconadas, pero hay que seguir adelante, mirar hacia delante, porque nosotros al final tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, porque tenemos una idea de ciudad muy similar todos los que estamos en el partido, así que es el momento de buscar la mejor candidatura pensando también en las personas y en los proyectos que presentan, y trabajar todos juntos a partir de ahí".

Respecto a la apertura del PSOE hacia la ciudadanía, por la que aboga desde hace tiempo la ejecutiva local socialista, considera que "el PSOE siempre ha estado abierto a la ciudadanía, hemos estado gobernado esta ciudad muchos años y lo hemos hecho con todas las entidades sociales; somos el partido que ha estado siempre trabajando con las asociaciones y con las entidades, así que yo creo que abiertos hemos estado siempre". "No tiene por qué ser más abierto el PSOE porque haya un candidato que no sea militante. Ha habido candidatos militantes que han sido muy abiertos a la ciudadanía", recuerda.