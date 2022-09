"Son dos candidatos pistonudos", señala Barbón, que pide que haya alta participación

"Tenemos dos candidatos pistonudos". Con esta frase coloquial se refirió ayer el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, a los dos aspirantes que se han presentado a las primarias del PSOE para elegir candidato a la Alcaldía.

Barbón, que ayer habló en Laviana sobre los procesos de primarias, indicó respecto a los dos candidatos de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", y Ana Puerto, que "son dos perfiles muy, muy fuertes ambos, y quiero valorarlos muy positivamente". "Tanto Floro, en su papel independiente, con larga trayectoria social, es decir, no es militante del partido, como sí es Ana Puerto, que es una militante reconocida en el partido, además por una trayectoria en la que ha colaborado en gobiernos locales de Gijón, donde ha sido directora general en la etapa de Paz Fernández Felgueroso, y porque además es una mujer feminista comprometida", reflexionó el presidente.

Es por eso, por lo que Barbón se mostró convencido de que como esos "perfiles muy sólidos", sea quien sea de los dos el elegido por la militancia, "vamos a mantener la Alcaldía de Gijón, que no va a ser fácil, siempre va a ser un proceso complejo, como son todas las elecciones".

Barbón quiso dejar claro que la comisión ejecutiva autonómica no respalda ninguna candidatura porque "no se ha consensuado con nosotros y, por tanto, no podemos impulsar ninguna candidatura", añadiendo, además, que "creemos que en este momento, lo que tienen que hacer las comisiones ejecutivas es ser neutrales, porque es el momento de la militancia, es el momento de que los militantes voten en libertad". "Y, por tanto, la comisión ejecutiva autonómica de la FSA va a dar ejemplo, siendo exquisitamente neutrales", remató.

Para Barbón resultó una "sorpresa" que vayan a ponerse las urnas en Gijón, dado que se enteró de que habría una segunda candidata cuatro minutos antes de que se cerrara el plazo para presentarse, mediante un mensaje que le envió la propia Ana Puerto. El líder de la FSA expresó su "respeto, afecto y cariño" por los candidatos, dado que conoce tanto a Floro como a Ana Puerto "desde hace mucho y les tengo afecto personal".

Barbón también hizo un llamamiento para que "el debate sea un debate constructivo entre candidatos, que no demos un mal ejemplo a la sociedad, porque la gente lo está pasando mal, le cuesta llegar a fin de mes, tiene problemas por la inflación y por el precio de la energía y lo que no quiere es que nuestros debates se conviertan en un quítate tú para ponerme yo, o debates de ese estilo; no quieren marrullerías, no quieren barullos. Y por lo tanto, yo espero que el debate de primarias sea un debate noble, constructivo, respetuoso, es más lo exijo al conjunto de la militancia socialista", a la pidió que se movilice para votar.