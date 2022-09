Llegan las prometidas ayudas para cambiar de coche. El Ayuntamiento abre hoy el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones para la adquisición de vehículos con distintivo ambiental. La convocatoria está dirigida a empadronados en el concejo que den de baja un vehículo sin distintivo ambiental y adquieran otro con clasificación “0 emisiones”, “ECO”, “C”, o “B”. Las subvenciones constan de un único pago de 1.000 euros y se concederán por orden de presentación a los solicitantes hasta agotar el crédito presupuestario autorizado, por importe de 150.000 euros. En 2023 habrá una nueva anualidad, con la misma cantidad.

Las bases de la convocatoria de ambas anualidades introducen entre los requisitos para la concesión criterios de renta en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Entre uno y dos miembros, no se deben superar ingresos brutos mensuales de 1.351,04 euros. Entre tres y cuatro miembros, la cifra es de 1.688,80. Y, entre cinco más, de 1.857,68. Además, el solicitante deberá ser el titular del vehículo sin distinto ambiental que se da de baja. En cuanto a las fechas de la baja del vehículo sin distintivo ambiental y de la adquisición del nuevo vehículo, deberán realizarse en los 30 días naturales siguientes a la publicación de concesión de la subvención. Las solicitudes deberán realizarse entre el 22 de septiembre y el 15 de noviembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o en sus oficinas.

«Los plazos y alguno de los requisitos de la convocatoria son ridículos. Consta de dos convocatorias, la primera se cierra el 15 de noviembre y la segunda se abre el 15 de enero de 2023, por lo que quien se plantee comprar el 15 de noviembre podrá optar a ayudas; quien lo haga el 15 de diciembre no podrá», aseguró ayer el concejal de Foro, Pelayo Barcia. «Además, la cuantía y los requisitos son tan excluyentes que no van a llegar a más de 300 de los 30.000 afectados, un 1%», añadió. Por último, denunció que «las bases no permiten operaciones entre particulares».