«Hubo un declive importante en pacientes con demencia a raíz del confinamiento»

La Escuela de Comercio acogió ayer las jornadas anuales sobre el Alzhéimer que convoca la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhéimer (Adafa). Una de las ponentes invitadas fue Carmen Martínez, neuróloga del Hospital de Cabueñes, que destacó el deterioro de pacientes con demencias observado a raíz del confinamiento y la importancia de que los cuidadores de estos pacientes se vuelvan conscientes de la importancia de no descuidarse a sí mismos.

–Se dijo que la pandemia, sobre todo con el confinamiento, había acrecentado el deterioro de este tipo de enfermos.

–Indudablemente lo que hemos observado es que los enfermos han empeorado significativamente y que los cuidadores están más cansados, estresados y sobrecargados. El confinamiento fue muy duro y desde esa fase hemos observado un declive importante, tanto en personas con demencia como en otro tipo de pacientes que tenían un deterioro ligero, muy leve, y que después han caído en barrena.

–¿Cuáles son las causas?

–Una muy importante fue el aislamiento social, hubo personas mayores que pasaron todo esto solas y eso provocó un declive importante. También influyó la repercusión psicológica y el miedo que pasaron pensando en lo que les podría pasar, y todo eso sumado a no poder ver a su familia y a sus amistades.

–Pacientes con mayor deterioro ni siquiera habrán logrado entender por qué no podían salir de casa.

–Sí, la gente con demencia más avanzada no lo entendía, o se le olvidaba. Hubo casos de gente que salía con normalidad de su casa a dar paseos porque no entendían o se habían olvidado de que no se podía salir. Otra causa de este declive fue que cerraron los centros de día y se interrumpieron los talleres presenciales de psicoestimulación. Porque una de las claves para frenar el deterioro es tener hábitos saludables, en general: con paseos todos los días, gimnasia de mantenimiento, entrenamiento de memoria. Lo que se pueda. Y después yo añadiría que, en general, ha habido un peor control vascular de temas de tensión y diabetes. Al final, la atención sanitaria tuvo que estar muy centrada en la covid, se dedicaron a ella muchos esfuerzos.

–¿Y ahora? ¿Hay posibilidad de recuperar parte del deterioro?

–En cuanto acabó el confinamiento fuimos retomando la normalidad, llevamos ya cosa de dos años con una atención más normalizada, aunque los centros de día tardaron algo más en reabrir. Normalmente, es muy raro que se pueda recuperar lo que se ha perdido en casos de demencia. Pero al menos ahora nos podemos centrar en volver a ralentizar la progresión del deterioro. Si parte del empeoramiento se debió al estado psicológico del paciente por su aislamiento, eso sí se puede recuperar. Volver a socializar también implica mejorías.

–Adafa siempre hace mucho hincapié en la importancia de los talleres para este tipo de enfermos.

–Son muy importantes y, a veces, cometemos el error de resumirlos cuando la temática puede ser muy variada. La recomendación general es tener hábitos de vida saludables, controlar todo lo que pueda hacer empeorar la circulación cerebral: se debe hacer ejercicio físico diario, ya sea aeróbico o dar un paseo, y se debe hacer entrenamiento cognitivo. Y esto último tiene que ser algo que le guste a la persona. A veces nos empeñamos en que el paciente haga crucigramas y si no los hizo nunca no se va a interesar. Vale cualquier cosa: ganchillo, ajedrez, solitarios. Lo importante es mantener la mente activa.

–¿Qué recomendaciones le daría a los cuidadores?

–Que busquen un rato todos los días para sí mismos. Deben estar en buenas condiciones físicas y mentales para poder prestar buenos cuidados para poder cuidar. Es difícil, claro, pero a veces el cuidador también piensa en exceso que es la única figura válida y no piensa en que otro familiar o un centro de día pueden ayudar a la tarea del cuidado. No se deben sentir culpables. Deben cuidarse.

–El Ayuntamiento trabaja en un plan para combatir la soledad no deseada en la vejez.

–Es importante. La soledad y el aislamiento son un factor claramente relacionado con un peor estado cognitivo. Esto está descrito científicamente y se vincula a problemas de depresión, que son también un factor de riesgo. Es muy importante socializar, seguir activos.