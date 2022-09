El intercambiador de El Humedal se adjudicará a primeros de 2023

El Principado sacará a licitación el proyecto del intercambiador de El Humedal en las próximas semanas y se adjudicará a principios del año que viene. Eso es lo que aseguró ayer el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, que fue cuestionado ayer por este proyecto en la calle Magnus Blikstad durante la presentación de una campaña de prevención de los ángulos muertos en autobuses. «Sabemos que el proyecto está avanzado y probablemente lo licitarán y lo adjudicarán, supongo, a principios del año que viene. Estos proyectos de fondos europeos tienen unos plazos y estos que llevan un tiempo definidos el tiempo corre», explicó el edil.

El intercambiador de El Humedal es uno de los grandes proyectos del Principado en Gijón. Esta infraestructura cogió forma en julio de este año, cuando el Ayuntamiento entregó al Gobierno regional un informe con cuatro opciones diferentes para reconfigurar todo este espacio. En tres de ellas, se recogía la construcción de una gran glorieta junto a la salida hacia Sanz Crespo y en varias se planteaba la opción de que los andenes lleguen a las calles Llanes y Magnus Blikstad, que podría quedar semipeatonalizada. Según los datos recabados en su momento, 1.400 autobuses pasan al día por esta zona. La iniciativa se financiaría con dos millones de fondos europeos. En este lugar, habrá estación para el metrotrén, hay paradas para taxis y se instalarán puntos para bicis.

Martín concretó ayer que en los últimos días se han realizado diferentes catas y estudios geológicos en la zona, pero no pudo concretar por qué proyecto se decantará finalmente el Principado para reorganizar el tráfico en esta zona de la ciudad. «De momento, no se ha concretado porque como dijo el viceconsejero –Jorge García– el estudio están a punto de finalizar. Lo que entendí yo es que lo terminarían en las próximas semanas», añadió el edil.

Aurelio Martín también fue preguntado por el plan de la renaturalización del río Piles cuyo trámite de adjudicación para la redacción del proyecto fue tumbado en los tribunales, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, dando la razón al Grupo Covadonga. «No hay ninguna novedad. Estamos trabajando en un nuevo expediente que será el proyecto de adjudicación de obra del anillo, porque hasta ahora, insisto, la junta de gobierno no tenía aprobado ningún proyecto. Lo que teníamos era un contrato. Estamos trabajando en ello», recordó.

También añadió que los servicios jurídicos del Ayuntamiento siguen estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la citada sentencia. Había un plazo de 15 días desde su emisión. «Lo están estudiando, pero se recurra o no, vamos a hacer un nuevo expediente que incluirá la adjudicación del proyecto definitivo del anillo navegable, porque el presentado no es el definitivo. Hay dos actuaciones que no nos financian y eso nos hace revisarlo todo. No es nada no que esté dicho», finalizó.

Por último, descartó activar el protocolo anticontaminación, como piden los ecologistas. «Es un tema complejo, porque hay subidas importantes de benceno, pero puntuales. No funciona con las mismas características a la hora de declarar el protocolo que tienen el resto de los componentes», explicó. «Sí que hay preocupación y sí que nos vamos a dirigir a las industrias del entorno para ver a qué se pudo deber, pero el protocolo se activa ante una serie de características que no se han dado para que se tenga que activar», zanjó.

