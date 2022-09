Lágrimas de verano, alegría de otoño

Como sucede una vez al año en este nuestro calendario gregoriano, que es el mayoritariamente utilizado en todo el mundo desde el lejano 1582 por obra y gracia del papa Gregorio XIII, toca llorar el adiós al verano. Algunos lo hacen estos días por haberlo desperdiciado con más propósitos que hechos y no les queda otra que darle la bienvenida, aunque sea con el ceño fruncido al otoño.

No es necesaria ninguna encuesta, y menos si proviene del CIS del "rappeliano" Tezanos (habitual mofa de quienes leen sus análisis y los analizan), para saber cuál es la estación preferida por la gran mayoría de los habitantes de este Planeta Azul (si bien su color se está tornando a un azul grisáceo por la contaminación que no frena debido a su poco o nada respeto con su hogar, que lo será también de sus descendientes): el verano barrería de calle. Hablando de barrer, y perdonen el inciso, cuánto trabajo ahorraríamos a nuestros diligentes trabajadores de la limpieza pública si un buen número de fumadores eliminasen ese gorrino hábito de arrojar sus colillas al suelo. ¿Harán lo mismo en el pasillo de sus domicilios? ¿O en el salón aplastando los restos del pitillo sobre la alfombra? La respuesta es obvia.

Pero volvamos a nuestra ficticia encuesta. Tras el verano, me atrevería a decir que sus estaciones vecinas, primavera y otoño, no estarían tan alejadas la una de la otra. Cierto que la primera de ellas nos trae la ilusión de días con más de sol, la hermosura del florecimiento de tantas nuevas vidas que permanecían adormecidas a la espera de temperaturas más agradables. Pero tampoco habría que desdeñar a los defensores del otoño, pues no deja de ser la estación que sirve de pacífica transición entre el calor de verano y el frío del invierno. Así que se puede decir que ofrece también un maravilloso espectáculo de colores marrones, rojizos, amarillos... Para muchos amantes de los deportes de invierno es, además, el momento en el que comienzan a poner a punto sus equipos para la práctica de esas aficiones en cuanto caigan los primeros copos de nieve, si bien la experiencia nos dice que estos se harán esperan hasta bien avanzado el año en cuestión (si bien es cierto que, a pesar de los miles de aficionados a la nieve que pueblan la región, hay que decir que no es que se prodigue mucho en esta nuestra Asturias, Paraíso Natural, para desgracia del negocio económico que significa para las estaciones invernales). Ahora bien, lo que no falla es que, con el primer copo, tenemos Pajares cerrado y el Huerna con cadenas. Hay cosas que nunca fallan, por mucho que pase el tiempo.

Mis queridos lectores, hay que hacerse a la realidad, dejar atrás esas lágrimas por el verano que ya no volverá y recibir con alegría este otoño porque uno nunca sabe dónde se esconden los premios, materiales o inmateriales, que nos concede la vida. Pero, por favor, espero que esos prermios lleguen para ser celebrados. Que no están los tiempos para más desgracias. Con mirar el ticket de la gasolina tras repostar bastante tenemos ya.