Pablo González, presidente del PP de Gijón y diputado regional, aseguró ayer que su partido va a apoyar la ley que autoriza al Principado a adquirir la mayoría accionarial de la Zalia. El parlamentario fundamentó el voto favorable en la necesidad de «desbloquear el proyecto». Sin embargo, exigió «conocer el plan de viabilidad que compromete contratos y empresas». «Sin él no habrá nada que hacer», aseveró. El líder popular se pronunció en estos términos durante un encuentro en los terrenos de la zona logística junto a Jesús Suárez, coordinador del PP gijonés; Isaac Castro, coordinador del grupo de trabajo de Promoción Económica del PP de Gijón; y Bryan Calvo, presidente de la asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones.

«O lo hacemos ahora o perderemos el tren de la Zalia para muchos años. A la catástrofe económica sumamos el drama personal de los vecinos de San Andrés de los Tacones que viven en la zona y que carecen de servicios públicos», señaló González, quien instó a que «no se instrumentalice el voto favorable». Apuntó también el presidente del PP gijonés que, tanto Adrián Barbón como Ana González, «aseguraron al inicio del mandato que «en la presente legislatura veríamos la Zalia funcionando». «La realidad es que a día de hoy no han hecho nada, todo sigue igual: no hay ni inversiones del Principado, ni europeas, ni plan de viabilidad. Solo hay deuda y pérdidas generadas todos los años y la Zalia es un muerto industrial en Gijón», comentó González, lamentando que «llevamos muchos años perdidos que se traducen en miles de empleos estables que no han podido generarse en Gijón y Asturias, además del dinero perdido hasta ahora».

A este respecto, Pablo González destacó «pérdidas anuales superiores a los seis millones de euros»: «Hablamos de una deuda acumulada que supera los 130 millones de euros, y hablamos de inversiones pendientes para ponerla en pleno funcionamiento de, al menos, 375 millones de euros. En definitiva, hablamos de que está todo por hacer». El líder popular remató su intervención asegurando que «la Zalia sin estación intermodal de mercancías no tiene ningún sentido, y ésta peligra porque el gobierno estatal de Pedro Sánchez ha dejado de apostar por la red ferroviaria asturiana».