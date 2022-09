Arcelor avisa de que la parada del horno alto de Gijón será "indefinida" en las actuales circunstancias, y Duro Felguera anuncia un ERE con despidos colectivos a los sindicatos, un año después de recibir 120 millones de "rescate" de la SEPI sanchista. La empresa DF es un grupo empresarial internacional con sede social en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, especializado entre otros sectores en la fabricación de bienes de equipo, que ha estado en candelero por determinados asuntos venezolanos. El gobierno de Sánchez y Podemos ha refinanciado a Duro Felguera, con dos ex ministros del PSOE en el consejo, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez: ¿Con qué plan de viabilidad a medio plazo? Tanto la sociedad estatal como el Gobierno autonómico rechazaron la curiosa propuesta de compra del empresario Blas Herrero: ¿Con qué perspectivas?

La ingeniería asturiana afirma no poder continuar soportando el dimensionamiento actual: ¿Con qué tamaño sería eficiente? Considera que los despidos servirán para adecuar la dimensión de la empresa a "las necesidades actuales del negocio": ¿A qué se refieren, –ya superado el covid–, a la transición energética, a la guerra de Rusia, a la inflación desbocada? ¿A cuántos empleados afectará el ERE? No parece que sea la mejor Asturias, contradiciendo a la propaganda electoral del partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas, la que tiene el menor crecimiento del PIB español en las últimas décadas, la que baja este 2022 del millón de habitantes, y la que tiene en la picota a industrias significativas como Arcelor y Duro Felguera: ¿Qué está pasando?

El gobierno asturiano, con 45 directores generales, ha optado por una política de lastre fiscal. Mientras Asturias ha perdido 150.000 habitantes en los últimos 45 años, la Región de Murcia, otra comunidad autónoma uniprovincial, ha ganado más de medio millón; tiene a su favor el clima mediterráneo con relación al turismo, y en su contra la escasez de agua, que en otras décadas se paliara con el trasvase Tajo-Segura. Después de cerrar las minas de carbón, como aquí nos "sobran" centrales térmicas, no hay problema en dinamitar alguna, o no construir la de ciclo combinado en El Musel, o no desarrollar mini centrales hidroeléctricas, porque estamos esperando a ver si el hidrógeno verde en 2030 nos soluciona los problemas: ¿Y al pairo hasta 2030?