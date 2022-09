Las obras de ampliación, modernización y mejora del colegio de Laviada tocan a su fin. Los trabajos, que arrancaron el curso pasado y han durado ocho meses, terminarán el lunes y la entrega se hará la próxima semana. Los operarios de la obra, en la que el Principado invirtió 880.312 euros, están estos días retirando las vallas de la zona de trabajo. El centro constaba de dos edificios, uno para la Primaria en el que hay algunas clases de Educación Infantil, y otro para esta etapa educativa. Ahora, se suma un nuevo edificio para Educación Infantil con tres nuevas aulas que estará unido al antiguo por una pasarela. Con ello, el colegio Laviada podrá centralizar, tras muchos años pidiéndolo, toda su Educación Infantil en un mismo espacio.

"El nuevo edificio ha quedado muy bien, es muy amplio", explicó Ana Romero, la directora del centro, que celebró el final de la obra aunque avanzó que el traslado definitivo no se realizará de forma inmediata. "El cambio de las aulas de infantil de donde están ahora no será inmediato. Necesitamos un tiempo, hay que prepararlo todo. Aunque sí vamos a tener abierto el nuevo edificio, el cambio a las nuevas aulas no lo hagamos hasta finales de octubre, en el puente de todos los Santos", concretó Romero. Lo que sí se hará la semana que viene será recuperar la normalidad en el centro. Tras un curso, el pasado, marcado por las obras, el colegio Laviada recuperará todo su espacio en el patio y volverá a adaptar los horarios de entrada y de salida, que tuvieron que retocarse el año pasado.

Estos cambios se ejecutarán el próximo 3 de octubre, aunque hasta esa fecha las entradas y salidas se mantendrán como hasta la fecha. Las obras de ampliación del colegio Laviada experimentaron el año pasado un pequeño retraso debido a la crisis de materiales y la huelga de transportistas, pero finalmente han podido terminarse a tiempo. Además del nuevo edificio, se han realizado varias actuaciones. Una intervención ha servicio para mejorar todo lo que ya había en el edificio de Educación Infantil. Se han construido nuevos baños y baños accesibles en la plata superior y en la inferior. En la parte de abajo hay nuevas zonas de almacenaje y para Educación Física. En la parte baja también se ha mejorado el acceso a la parte superior con la construcción de una nueva escalera.