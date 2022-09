Varios alumnos del Santo Ángel acudirán a clase en taxi al quedarse sin bus

Primeros inconvenientes en el inicio del curso escolar. Alrededor de 19 alumnos del colegio Santo Ángel que residen en la zona Oeste de la ciudad tendrán que acudir los próximos días al centro en taxi debido a que la empresa de transportes que se había comprometido con las familias a llevarlos en autobús ha declinado ofrecer este servicio. Esta solución, que tiene carácter provisional, la han buscado varias de las familias afectadas en estrecha colaboración con el centro escolar, según explicó la nueva directora del Santo Ángel, Sara García. En concreto, el colegio pondrá a una monitora para coordinar y acompañar a los niños y habilitará un espacio donde se puedan dejar las sillas de viaje.

Esta nueva situación se ha venido gestando a lo largo de esta semana. El servicio de transporte por autobús es un servicio que no coordina el centro. Varias familias lo tenían acordado con la empresa Autos Josa, que anunció que no prestaría este servicio. «De un día para otro les dijeron que no les resultaba rentable económicamente», puntualiza Sara García, que añade que desde el equipo directivo envió una circular el miércoles a las familias para mostrarles cercanía. Según añade la docente, fue al día siguiente, jueves, cuando un grupo de padres afectados por este problema comunica al centro que han encontrado una solución, la de los taxis, pero que requieren de la colaboración del Santo Ángel para sacarla adelante. «El colegio ese mismo día les responde afirmativamente», certifica la directora. «El centro pondrá una persona que recoja a los alumnos y habilitará un espacio para dejar las sillitas del viaje», insiste García.

Así las cosas, este servicio de transporte en taxi comenzará este lunes, lo usarán sobre todo alumnos de Primaria y de momento tiene carácter provisional hasta que se encuentre otra solución.