Los dos aspirantes a las primarias del PSOE ya tienen los avales necesarios

Los estatutos socialistas establecen que los precandidatos deben aportar un mínimo del 12% y un máximo del 15% de avales del censo de votantes en las primarias, en el que se incluyen los afiliados a la Agrupación Socialista de Gijón, los militantes del PSOE residentes en la ciudad, pero que no estén adscritos a la agrupación por haberse afiliado directamente al partido a nivel central y los militantes de Juventudes Socialistas de Gijón. El censo provisional es de 1.215 personas con derecho a votar en estas primarias, si bien la cifra definitiva podría variar por actualizaciones de ese censo.

El equipo que apoya la candidatura de Floro anunció ayer que éste ya ha conseguido los avales necesarios. «En poco más de 24 horas conseguimos superar los 182, que era el número máximo de avales», explicó Blanca Palmero, quien señala que «aún así hemos decidido continuar sumando adhesiones al proyecto, porque la gente no deja de llamar y de venir a firmar».

Fuentes del equipo de Ana Puerto, por su parte, también aseguran haber alcanzado el número de avales para que se formalice su candidatura. Los avales serán validados el próximo miércoles por la Comisión de Ética de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en presencia de los dos precandidatos.

Por parte del equipo de Floro, Blanca Palmero apuntó que en cuanto la FSA les proporcione los «elementos de verificación, tal y como ayer (por el jueves) adelantó a ambas candidaturas Gimena Llamedo», vicesecretaria general de la FSA, podrán comprobar que todos los militantes que han avalado están «adecuadamente registrados en el censo». Por su parte, el equipo de Ana Puerto ha organizado un encuentro de la precandidata con la militancia el próximo lunes, a las seis y media de la tarde en la Casa del Pueblo, al igual que hiciera Floro el pasado jueves. Con posterioridad a la proclamación de los candidatos, entre el 29 de septiembre y el 8 se abrirá un periodo de información a la militancia en el que se incluirá un debate entre ambos candidatos, cuyos detalles están aún pendientes de pactar por sus respectivos equipos. También se enviarán comunicaciones a la militancia.

La urna para las votaciones se pondrá en la Casa del Pueblo el 9 de octubre, entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, cuando la militancia tendrá la última palabra.

El equipo de campaña de Luis Manuel Flórez, «Floro», envió ayer un escrito al Presidente de la Comisión de Ética de la FSA, denunciando que «hemos detectado unos cuantos compañeros y compañeras a los que llamaban de la otra candidatura para pedirles el aval ya que, según les decían, sabían perfectamente que habían firmado para pedir primarias», esto es, que formaban parte de los 662 afiliados de la Agrupación Socialista de Gijón que firmaron para evitar que fuera designada automáticamente candidata la alcaldesa, Ana González. Blanca Palmero, una de las seis personas que iniciaron aquella recogida de firmas y que ahora integra el equipo de apoyo a Floro, señala que en la comunicación remitida al presidente de la Comisión de Ética de la FSA le piden que haga extensivo a todas las personas que participaron en la comprobación de las firmas para exigir primarias, dado que una de esas personas era Ana Puerto, entonces integrante de la Comisión de Ética, de la que dimitió para presentarse a las primarias. «Quiero pensar que nadie ha tenido acceso a esa información y que la precandidata, que ha sido jueza y ahora es parte, no va a permitir que se use esa información que no entendemos cómo ha podido salir de la propia Comisión de Ética» matizó Banca Palmero. Por esa razón han puesto los hechos en conocimiento de la Comisión y también de las secretarías de organización de la agrupación de Gijón y de la FSA, agrega. Palmero resaltó que los solicitantes de primarias «tienen derecho a la salvaguarda de su decisión y de sus datos personales».