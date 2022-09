«El siguiente paso es conseguir financiación», dice la Alcaldesa sobre el proyecto de la estación intermodal

«Es un hito muy importante; habla de un cambio radical de la situación de parálisis que habíamos heredado (en el gobierno)». Son palabras de la alcaldesa Ana González, que aplaudió ayer la licitación de redacción de proyectos de la estación intermodal a manos de Adif asegurando que la publicación de estos pliegos supone «empezar a tener realidades». «Los primero que necesitamos son estos proyectos constructivos para saber el coste real de la estación. A partir de saber los número, lógicamente, habrá que conseguir la financiación», señaló la Regidora, que mostró también su intención de impulsar el nuevo convenio para la intermodal, que «afianzará» el protocolo firmado por Gijón al Norte el pasado mes de mayo. «Es un importante paso para la integración ferroviaria, la apertura del metrotrén y la construcción de la estación», señaló Adrián Barbón, presidente del Gobierno autonómico.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, del que depende el área de Infraestructuras, valoró así la licitación: «Son casi seis millones de euros para todos los proyectos alrededor del plan de vías, es decir, una realidad material que cumple con el compromiso que nos habíamos puesto con la sociedad asturiana, con la sociedad de Gijón». A su juicio, este trámite «resuelve algunas de estas incertidumbres que a veces se quieren generar», en concreto sobre la situación de la estación de autobuses y «su complementariedad con el intercambiador» de El Humedal. También el consejero hizo referencia a lo económico: «El siguiente paso, evidentemente, es el de obtener financiación para un proyecto de varios cientos de millones de euros. Aspiramos a poder alcanzar un cronograma antes de que finalice la legislatura». Incidió Calvo, por último, en la importancia de este trámite: «Es importantísimo; nunca se había llegado a avanzar de esta manera tan definitiva en el plan de vías de Gijón». Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, señaló: «Hemos llegado a este punto tras haber firmado el protocolo».

Los partidos de la oposición al gobierno local y autonómico, no obstante, tienen sus dudas. Desde Foro Asturias, el diputado Adrián Pumares hace una interpretación inversa a la de Alejandro Calvo y cree que la licitación «demuestra que no va a haber intermodalidad ni centralidad en Gijón, o al menos que no está entre los objetivos ni del gobierno local ni del gobierno del Principado ni del gobierno de España». Sobre la estación de autobuses, Pumares también entiende que la estación de autobuses, al quedarse fuera de esta licitación, supone «en lenguaje socialista» que la estación «no la van a hacer o van a hacer cualquier chapuza». Anunció el forista que su partido llevará una moción a la Junta General donde se reclamará que «se pare la obra del intercambiador de El Humedal»: «Ya sabemos lo que va a suceder, que es van a hacer un intercambiador en El Humedal, una macroestación que no va a estar soterrada, que va a consistir en poner unos tendejones en El Humedal y en las calles aledañas y Gijón no va a contar con una estación de autobuses digna del siglo XXI y de una ciudad con el número de habitantes que tiene Gijón».

Rubén Pérez Carcedo, edil local de Ciudadanos, reclamó ayer una reunión de Gijón al Norte para debatir los avances: «No cabe duda de que el comienzo de la licitación de los proyectos básicos y constructivos de la estación intermodal es una noticia positiva pero que lamentablemente llega muy tarde. Por eso no puede servir como parapeto para no avanzar paralelamente en otros aspectos necesarios como son la elaboración de un nuevo convenio o la búsqueda de fuentes de financiación».

Laura Tuero, concejala de Podemos-Equo, señaló que su equipo «estará pendiente» para que «se agilice todo lo posible» esta licitación, que para la formación morada estima un tiempo de trabajos demasiado largo, con 30 meses de plazo. «No vamos a tener estación ni proyectos ni para 2025, es decir, ni el próximo mandato tiene visos de comenzarse la obra, y todo gracias a un Partido Socialista que en vez de mejorar Xixón, su gran legado es llevar la estación a la casilla de salida», reprochó Tuero.

Pablo González, líder del Partido Popular en Gijón, reconoció que la licitación es «un paso más» en el plan de vías, pero urgió a rebajar el «exceso de emoción» del Principado: «Tiene que entender que en Gijón estamos hartos de anuncios sobre el plan de vías. Después de tantos años de esperas, cambios, indefiniciones y contradicciones, no es prudente ni la euforia ni los anuncios ‘grandones’. Los gijoneses tenemos la paciencia al límite». También exigió «despejar las dudas» respecto al intercambiador de El Humedal.

Por último, Eladio de la Concha, de Vox, aseguró que el proyecto de la intermodal es «otro gran fracaso» del gobierno local, que «inició el mandato echando abajo el consenso alcanzado, por todas las fuerzas políticas y sociales»: «Ha sido al menos cuatro años perdidos por la cerrazón del gobierno local. Es un importantísimo proyecto sin visos de solución».